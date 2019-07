Gaelotto fu il duetto di Shallow. Dopo tanti pettegolezzi, smentite, duetti, e l’abbandono del tetto coniugale da parte di Irina Shayk, pare che Lady Gaga e Bradley Cooper ormai siano una coppia. Lei si sarebbe trasferita nella casa dell’attore a New York.

L’indiscrezione: «Lady Gaga e Bradley Cooper vivono insieme a New York»

A riportare la notizia è “In Touch”, nota rivisita americana di gossip, che nell’articolo sentenzia che “A Couple Is Born”, sulla falsa riga del film “A star is Born” che avrebbe fatto scoccare la scintilla tra la cantante Lady Gaga e l’attore e regista Bradley Cooper. La loro intesa sul set era palpabile: l’emozionante storia d’amore tra Ally e Jackson aveva fatto sognare i fan che la stessa passione avesse colpito i due interpreti, che per mesi hanno però smentito, dicendo di essere solo grandi amici. Lei, nel frattempo, ha anche annullato le imminenti nozze con Christian Carino, suo compagno e manager. Poi, l’uscita di scena anche di Irina Shayk ha definitivamente smosso le carte in tavola. Bellissima, impassibile, nient’affatto con l’aria della donna tradita, è stata fotografata mentre lasciava la villa di Los Angeles, a Pacific Salisades, da 4,5 milioni di dollari dove viveva con l’attore 44enne, portando con sé valigie e la figlia di due anni Lea De Seine. Pochi giorni dopo, Lady Gaga, all’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, è stata avvistata uscire dalla casa Newyorchese di Cooper. I meno maliziosi avevano pensato ad un supporto tra amici, che lei gli avesse solo offerto una spalla su cui piangere. Ma i due sono stati avvistati insieme sempre più spesso nella grande mela, e di fatti è in atto un vero trasloco nell’appartamento. Insomma, pare proprio che i due ormai siano una coppia, e che Bradley Cooper l’abbia già ufficializzato agli amici più vicini.

(credits immagine di copertina; ANSA/ETTORE FERRARI)