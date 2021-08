La vera storia dell’Apparativo: l’aperitivo con apparizione a Marina di Ragusa

Ogni anno si ripropone, come un pranzo di Ferragosto, la bufala - con tanto di locandina - di un presunto evento che, però, non è mai esistito

Ci sono storie che non esistono, ma prendono vita e diventano irreali sull’etereo mondo del web. Tra le tante stranezze che tornano ciclicamente sui social allo scoccare di ogni Ferragosto c’è un famoso evento che richiama sempre grande attenzione tra gli utenti. Parliamo dell’Apparativo a Marina di Ragusa. Di cosa si tratta? Leggendo la locandina possiamo sintetizzare: è un aperitivo a pochi metri dalla spiaggia con tanto di apparizione. Sì, sembra evidente il tono ironico dell’iniziativa, ma da anni ci sono persone che credono che tutto ciò sia reale.

Iniziamo a leggere questo libro – che racconta di come una bufala torni ciclicamente a riempire le bacheche social – dalla copertina. Anzi, dalla locandina. La stessa comparsa in rete nel 2013 e che poi è tornata ad apparire ogni anno allo scoccare delle ferie estive e dei giorni che precedono il Ferragosto.

Sembra un evento serio. Nel senso: sembra che ci sia stato realmente (lo scorso 15 di agosto) un Apparitivo Marina di Ragusa, con tanto di aperitivo e apparizione di Maria Vergine. E ne troviamo “testimonianze” (le virgolette sono d’obbligo) anche su una pagina-evento Facebook che risale all’estate del 2016.

E nella descrizione lo stesso contenuto inserito all”interno della locandina: «Il 15 Agosto a Marina di Ragusa non perdetevi un rinfrescante aperitivo al “Baretto” con apparizione della Beata Vergine alle ore 19:30. Verrà recitato il Santo Rosario durante l’evento».

Apparativo Marina di Ragusa, la storia ciclica di una bufala

E in molti ci sono cascati. Ovviamente non partecipando all’evento, ma indignandosi per l’iniziativa. Ma che si sia trattato (da sempre) di una trovata ironica e sarcastica era evidente da alcuni dettagli, anche se alcuni ancora credono che questo Apparitivo Marina di Ragusa sia reale. Oltre al fatto che ogni anno viene ripropinata la stessa immagine sui social e nelle chat, ci sono molti elementi che spiegano la genesi della bufala.

Partiamo dall’indirizzo: si parla dell’evento che si terrà sul “Lungomare Calmo” a Marina di Ragusa. Ma questo “indirizzo” non risulta far parte della toponomastica cittadina e non è neanche presente su Google Maps. Altro tassello per smentire la veridicità di questo fantasioso “aperitivo” arriva dal nome del locale in cui si sarebbe svolto il tutto: in tutta la cittadina siciliana, infatti, non esiste alcun “Baretto”. Ultimo indizio, forse il principale, si trova in calce alla locandina dove viene riportato il numero della partita Iva. A parte la la dubbia utilità di inserirlo all’interno di un manifesto di questo tipo, facendo una ricerca sul sito dell’Agenzia delle entrate risponde:

Insomma, questo evento non è mai esistito ma si ripropone sui social ogni anno, fino a diventare reale. Ma solo nel mondo virtuale.