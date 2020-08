Biden sceglie Kamala: “Orgoglioso di averla al mio fianco”

Sara’ Kamala Harris la candidata vice presidente per i democratici alla Casa Bianca. E’ questa la scelta di Biden, che punta cosi’ a unire ancora di piu’ il partito in quella che e’ forse l’elezione piu’ attesa e temuta, a seconda dei punti di vista, del Dopoguerra negli Stati Uniti. Una scelta storica, perche’ mai una donna di colore aveva corso per il ruolo di VP nella storia americana.

La scelta di Biden e il ricordo di Obama

La scelta di Biden non sorprende. Harris era fin dall’inizio una delle favorite per il ruolo, visto il suo curriculum e anche la sua storia. Figlia di un professore di Economia a Stanford originiario della Giamaica e di una esperta di cancro al seno emigrata in California dall’India per fare un dottorato in endocrinologia, Harris e’ stata procuratore distrettuale di San Francisco dal 2004 al 2011, quando e’ stata eletta Attorney general della California. Un ruolo che ha lasciato nel 2017 quando e’ stata eletta senatrice della California diventando presto uno dei volti nuovi di un partito democratico disintegrato dopo la vittoria di Trump contro Hillary Clinton. E proprio la tenacia e la competenza mostrate da Harris durante testimonianze dei membri dell’amministrazione Trump o dei soggetti coinvolti nel RussiaGate o in uno dei tanti altri scandali che hanno investito la Casa Bianca in questi anni, l’hanno fatta diventare un volto noto per gli elettori e un punto fermo del partito.

Back when Kamala was Attorney General, she worked closely with Beau. I watched as they took on the big banks, lifted up working people, and protected women and kids from abuse. I was proud then, and I'm proud now to have her as my partner in this campaign. — Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

Caratteristiche che ha mostrato anche nella prima fase delle primarie, quando il suo gradimento era tra i piu’ alti nell’ampio parco di candidati democratici, e che la porto’ a mettere in difficolta’ proprio Biden durante uno dei primi dibattiti. La corsa alle primarie in realta’ e’ durata poco, meno di quanto molti si aspettassero, ma Harris non ha mollato e anzi si e’ buttata a testa bassa nella battaglia politica contro Trump e le sue politiche. Ora sfidera’ Mike Pence nel dibattito tra i vice, scatenando qualche battuta tra quelli che sottolineano come l’ex governatore dell’Indiana abbia sempre ribadito che evita di stare in una stanza da solo con una donna. Difficile prevedere come andra’. Certo, la scelta di Biden scrive una pagina di storia e punta a consolidare la popolarita’ di Biden, primo vicepresidente di un presidente di colore, con la comunita’ nera e le altre minoranze. Un fattore fondamentale per i democratici visto che la California, Stato da cui arriva Harris, era gia’ democratico.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals. I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief. — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020

La reazione di Trump

Se la scelta di Biden non ha sorpreso piu’ di tanto chi segue la politica americana, il presidente Trump ha invece manifestato stupore per la scelta di “Sleepy Joe”, come il presidente usa chiamare Biden. Secondo il presidente, che ha gia’ fatto uscire i primi spot contro la neo candidata alla vicepresidente, Harris e’ stata “molto, molto cattiva” con Biden durante le primarie. “E’ stata forse piu’ cattiva addirittura di Pocahontas (Elizabeth Warren, ndr) con Joe Biden – ha detto il presidente – E’ stata davvero poco rispettosa ed e’ difficile scegliere qualcuno che e’ cosi irrispettoso”.