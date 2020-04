Ignazio La Russa dà dell’untore a un senatore del Movimento 5 Stelle | VIDEO

Qualche mese fa era stato ripreso dalla presidente Casellati per aver gridato «drogato» a un senatore del Movimento 5 Stelle in Aula. Oggi il copione si è ripetuto. Il protagonista è stato, ancora una volta, il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, che ha dato dell’untore a un ‘collega’. Non è chiaro se quella frase fosse rivolta a Vincenzo Presutto, Vincenzo Santangelo o Alberto Airola. Sta di fatto che è dovuta intervenire la presidente di Palazzo Madama per fermarlo.

Il tutto è andato in scena questa mattina al Senato, nella discussione che anticipa il voto di fiducia posto dal governo sul decreto Cura Italia. I toni si sono accesi quando Casellati ha chiesto al senatore M5S Vincenzo Presutto di non riprendere con il proprio smartphone quel che stava accadendo in Aula. A quel punto, ecco lo sfogo e le grida di Ignazio La Russa, nel momento del suo intervento.

La Russa dà dell’untore a un senatore del M5S

«Ma lei lo sa che quella mascherina non va bene? Lei è un untore, lei è un untore», ha gridato Ignazio La Russa puntando il dito verso il collega senatore. Non si hanno le immagini di chi fosse il protagonista di questa accusa, ma la presidente Casellati aveva, pochi istanti prima, sgridato Vincenzo Presutto perché stava riprendendo il senatore di Fratelli d’Italia. E proprio quest’ultimo sostiene che la mascherina indossata dal suo collega-rivale, non sia adatta. Anzi, con la valvola (perché La Russa mima quel gesto) diventa un untore per chi gli sta al fianco. Sta di fatto che i toni si erano alzati talmente tanto da dover costringere la presidente del Senato a un nuovo intervento formale, per ricordare il comportamento che i parlamentari dovrebbero tenere. Almeno in Aula.

