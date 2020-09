La proposta indecente di Trump alla portavoce: “Vai con Kim per il bene degli Stati Uniti”

Il negoziato di pace tra Stati Uniti e Corea del Nord ha fatto discutere e sperare la comunità internazionale, ma nessuno immaginava che tra i passi per la denuclearizzazione della penisola coreana ci fosse anche la proposta di Trump alla portavoce della Casa Bianca di passare una notte con Kim Jong-un. Una proposta fatta “per il bene del Paese”, dopo che il dittatore nordcoreano aveva fatto l’occhiolino alla figlia dell’ex governatore dell’Arkansas.

La proposta di Trump nel libro di Sarah Huckabee Sanders

A rivelare il particolare è il quotidiano inglese The Guardian, che pubblica un estratto del libro della stessa Huckabee Sanders “Speaking for myself”, in uscita martedì prossimo, nel quale l’ex portavoce della Casa Bianca ha raccontato di quando durante il summit del 2018 a Singapore il dittatore sembrò farle l’occhiolino, scatenando le risate e la proposta di Trump di andare in Corea del Nord e “sacrificarsi per il Paese”. Un episodio che è solo uno dei tanti raccolti nel libro, nel quale si racconta anche della diffidenza del leader nordcoreano nell’accentare una Tic Tac da Trump, che “soffiò nell’aria in maniera plateale per rassicurare Kim che era una mentina” e non veleno. Oppure delle chiacchiere sullo sport, compreso il calcio femminile, che è poi il momento in cui Huckabee Sanders alzò la testa accorgendosi che “Kim mi stava fissando”. Un contatto diretto di pochi secondi durante il quale il leader del regime di Pyongyang “ha fatto un cenno col capo per poi fare quello che sembrava un occhiolino” alla portavoce della Casa Bianca. Un episodio che più tardi, a bordo della limousine presidenziale, Huckabee Sanders dice di aver raccontato al presidente e all’allora Chief of Staff John Kelly scatenando le risate dei due, con Trump che continuava a ripetere “Kim Jong-un ci ha provato con te!” prima di chiudere con la frase: “Beh Sarah, questo sistema tutto. Andrai in Corea del Nord e ti sacrificherai per la squadra. Mancherai a tuo marito e ai tuoi figli, ma sarai un eroe per questo Paese”.

