“Memento audere semper”, la mascherina di Salvini fa discutere

“Memento audere semper” ovvero “ricordati di osare sempre”. Questa la scritta sopra la mascherina di Salvini che ha fatto scoppiare una nuova polemica. Dopo settimane di discorsi e prese di posizioni contro l’uso della mascherina culminate con la controversa e contestata conferenza dei cosidetti “negazionisti” al Senato, il leader della Lega fa l’ennesima inversione a U ma senza dimenticarsi di strizzare l’occhio alla destra piu’ radicale.

La scritta sopra la mascherina di Salvini

Il messaggio stampato sopra la mascherina di Salvini riprende la scritta posta sull’edificio del Vittoriale a Gardone Riviera che ospita il Mas 96, ovvero la nave museo usata dal poeta Gabriele d’Annunzio durante la Beffa di Buccari. “Memento audere semper” e’ pero’ soprattutto uno dei più celebri motti d’annunziani

ma soprattutto una frase molta in voga soprattutto negli ambienti dell’estrema destra neofascista durante gli anni Settanta. A far discutere e’ quindi la scelta di Salvini di lanciare messaggi che possano in qualche modo ispirare o strizzare l’occhio all’elettorato dell’estrema destra. Un trend che viene lontano viste le varie manifestazioni organizzate dal leader della Lega a cui ha partecipato anche CasaPound e le citazioni, volute o meno, di frasi o motti riconducibili in qualche modo al fascismo dell’ex ministro dell’Interno.

Le reazioni alla foto

A colpire di piu’ pero’ e’ il fatto che le reazioni principali non sono legate alla strizzata d’occhio, voluta o meno, all’elettorale di destra, quanto alla svolta pro-mascherina del leader della Lega. Tra chi commenta infatti c’e’ chi gli dice: “Non ti si può vedere con la museruola Matteo! E ancora una volta ti chiedo da quale parte stai? Con il deep state?”. E chi gli chiede “perché hai ricominciato a fare foto con le mascherine????? Dai non è più pericoloso, non farti condizionare!!”, aggiungendo poi una domanda: “Cosa hanno fatto di male quelle persone per fare la foto con te con la mascherina????? Dai Matteo, la tua posizione sulle mascherine è giusta, bisogna buttarle via, non usarla ora solo perché qualcuno ti ha criticato”.