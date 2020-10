Il poliziotto che ha ucciso George Floyd è libero su cauzione di un milione di dollari

Derek Chauvin libero: il poliziotto accusato dell’uccione di George Floyd – il caso che ha dato vita alla rivolta Usa per urlare al mondo l’importanza dell’esistenza delle persone nere – è stato liberato su cauzione. In attesa di essere processato, l’uomo è stato liberato grazie al pagamento della somma stabilita per la cauzione: un milione di dollari. L’agenzia di stampa Afp è la prima a riferire la notizia citando documenti giudiziari.

Derek Chauvin libero su cauzione

Il poliziotto accusato di aver ucciso George Floyd è libero e rimane in attesa del processo che stabilirà il suo ruolo nella vicenda. George Floyd è morto per soffocamento in seguito a quei gesti che tutto il mondo ha visto e Derek Chauvin altri non è che colui che lo teneva schiacciato a terra pressando con il proprio ginocchio sul collo dell’inerme uomo. «I can’t breathe», ha detto George Floyd decine di volte, salvo poi morire qualche ora dopo. Chauvin è stato rilasciato nella giornata di oggi. Non è ancora chiaro chi sia stato a versare la cifra per il pagamento della cauzione fissata lo scorso 8 giugno. All’ex poliziotto sarebbero state date due possibilità: un milione di dollari per ottenere la libertà con alcune misure di sorveglianza e 1,2 milioni di dollari per la liberazione completa. Chauvin avrebbe optato per la prima opzione.

Il processo Geroge Floyd il prossimo marzo

Secondo quanto riporta NbcNews, sulla nota di rilascio si legge che l’ex poliziotto dovrà presentarsi davanti alla corte per il processo il prossimo marzo. Le accuse che pensono sulla testa di Chauvin sono quelle di omicidio colposo, omicidio di secondo grado e omicidio di terzo grado. L’accusa per gli altri tre colleghi – Thomas Lane, J. Kueng e Tou Thao, già precedentemente rilasciati su cauzione – è quella di favoreggiamento. Anche per loro è previsto il processo a marzo ma, secondo quanto riporta Fox News, il giudice starebbe provando a ottenere un processo separato.