Stati Uniti, due accuse di omicidio per il killer di Kenosha

Il killer 17enne che ha ucciso due persone la notte scorsa durante le manifestazioni a Kenosha rischia l’ergastolo. La procura della cittadina del Wisconsin ha infatti deciso di portare in tribunale il 17enne Kyle Rittenhouse con due accuse di omicidio, una di tentato omicidio e due di creazione di pericolo. Accuse pesanti, che mostrano un’evidente differenza di approccio tra la procura e le forze di polizia, che molti video sulla rete hanno visto aiutare e sostenere le milizie private scese in strada per reprimere le proteste e farsi giustizia da soli.

Le accuse della procura, mettono per iscritto la gravità di quello che Kyle Rittenhouse ha fatto nella notte tra martedì e mercoledì, rendendo possibile una condanna all’ergastolo per il minorenne che ha ucciso 2 persone, ferendone una terza e sparando tra la folle dei manifestanti. Rittenhouse, per il quale migliaia di persone stanno inviando soldi alla famiglia in vista del processo dopo il rifiuto di GoFundMe di raccogliere i soldi, è accusato di omicidio di primo grado, omicidio colposo di primo grado, tentato omicidio e di ben due capi di creazione di pericolo di primo grado. Accuse gravissime per le quali il ragazzo, accompagnato a Kenosha dalla madre, anche lei parte della milizia auto reclutatasi via Facebook, rischia come detto l’ergastolo senza possibilità di sconti di pena.

After alleged mass shooter Kyle Rittenhouse shot several people in Kenosha, he casually walked towards police and gave them what appears to be a pre-planned hand signal. And the police didn’t lay a finger on him.

The police are working hand and hand with these terrorists groups pic.twitter.com/sVpqj0ax8q

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) August 26, 2020