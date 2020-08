La decisione è stata presa: la Juventus ha esonerato Maurizio Sarri. La scelta, abbastanza sorprendente per come è maturata, è arrivata all’indomani della vittoria per 2-1 contro il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Vittoria che, però, non è bastata ai bianconeri a superare il turno. La squadra francese, allenata da Rudi Garcia, si è infatti qualificata grazie al successo per uno a zero dell’andata.

Maurizio Sarri esonerato, la saga

Un feeling, evidentemente, mai nato quello tra Maurizio Sarri e la dirigenza bianconera. Già ieri sera, al termine della partita, il presidente Andrea Agnelli aveva lasciato intendere che qualcosa stava per accadere: «Ci prenderemo qualche giorno per valutare attentamente la stagione e fare un’analisi completa della stagione», aveva detto ai microfoni di Sky Sport.

Maurizio Sarri è stato l’allenatore della Juventus dal 16 giugno 2019. Nella sua bacheca in questa stagione figura lo scudetto con i bianconeri, ma pesano la sconfitta in finale in Coppa Italia contro il Napoli e, soprattutto, l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Olympique Lione.

È gia iniziato il ‘totonome‘ per capire chi si siederà sulla panchina della nuova Juventus. Secondo indiscrezioni, al momento sembrano essere in tre i candidati: Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi e quello del Real Madrid Zinedine Zidane.

Maurizio Sarri esonerato, il comunicato ufficiale

Qualche minuto dopo la notizia data in anteprima dalla stampa, la Juventus l’ha resa ufficiale con un comunicato in cui ha ringraziato il tecnico di Figline Valdarno.