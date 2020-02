Juve – Inter, big match della prossima giornata di Serie A che potrebbe essere decisivo per la corsa scudetto sarà giocato a porte chiuse poiché il Piemonte rientra tra le regioni contagiate dal coronavirus. Data l’eccezionale situazione che sta vivendo il nord Italia con l’emergenza coronavirus in corso potrebbe accadere un vero e proprio evento, infatti Sky ha aperto alla possibilità di trasmettere in chiaro il match su TV 8 per permettere a tutti di poterlo vedere.

Questa la nota diffusa da Sky a proposito di Juve – Inter:

“Vista l’eccezionalità del momento e se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, a valutare di aprire una finestra in chiaro e trasmettere la partita su Tv8, canale gratuito del gruppo, per consentire a tutti di vederla”.

La FIGC ha lodato l’atteggiamento della pay tv in queste settimane di coronavirus: “Interpreta al meglio lo spirito del momento, condivisa e apprezzata”, le parole del presidente Gravina.

La Rai ha emesso una nota rendendo disponibile le sue frequenze per la trasmissione in chiaro non solo di Juve – Inter, ma di tutte le partite di quello che è a tutti gli effetti lo sport più amato del nostro paese:

“Lo facciamo a tutela dell’interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali Rai sono fruibili dal 99,87% della popolazione italiana”.

Staremo a vedere se questa bellissima iniziativa andrà a buon fine e tutti i fan potranno vedere in chiaro Juve – Inter.