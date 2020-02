Il regista di Parasite Bong Joon-ho dopo aver riscritto la storia del cinema con il suo Oscar al miglior film è uno dei più richiesti in tutto il mondo, anche per le qualità innovative del suo cinema che in passato avevamo avuto modo di apprezzare in Snowpierce. Bong Joon-ho ha deciso di scrivere un editoriale per la rivista Sight and Sound scrivendo una lista di 20 registi fondamentali secondo lui per il futuro del cinema e parlando dei film che hanno già realizzato:

“Siamo nel 2020, una cifra che sembra venire da un film di fantascienza. Non intendo menzionare questi 20 registi per il puro gusto di discutere del futuro del cinema. Vorrei semplicemente discutere dei film che hanno già creato. Ma alla fine, sarà comunque come riflettere sul futuro del cinema. Vedendo il secondo film di Wong Kar Wai, Days of Being Wild (1990), potevamo già sognare In the Mood for Love (2000). Guardando Blood Simple – Sangue facile (1985) dei Fratelli Coen, avremmo potuto già immaginare Non è un paese per vecchi (2007), che arrivò vent’anni dopo”.

Bong Joon-ho loda Alice Rohwracher: “Lazzaro Felice un miracolo”

Il regista Bong Joon-ho inizia poi ad elencare le qualità dei film dei registi da lui scelti, compresi Pietro Marcello e Alice Rohwracher:

“Le visioni incontenibili di Midsommar, l’oceano buio pesto che incontra lo sguardo fisso di Asako I & II, la bellezza di The Lighthouse, che emette una luce in bianco e nero oltre l’oceano, il chiacchericcio infinito dei bambini nei film di Yoon Gaeun, l’incredibile miracolo cinematografico che è Lazzaro Felice. Quale futuro suggeriscono questi film sui loro registi? Una cosa è certa: che continueranno a girare film”.

Un grande orgoglio per il nostro cinema di vedere citati due registi che hanno realizzato bellissimi film, specie Alice Rohwracher il cui Lazzaro Felice era stato inserito anche dal prestigioso Guardian tra i film più importanti del decennio.

I registi del futuro per Bong Joon-ho, la lista completa