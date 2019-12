Per la serie ” a volte ritornano” e più di una volta. I Red Hot Chili Peppers hanno annunciato tramite i loro social network una notizia dolce amara: se da un lato hanno detto addio al chitarrista Josh Klinghoffer, dall’altro hanno confermato che il suo posto sul palco verrà (ri)preso da John Frusciante.

John Frusciante è (ri)tornato nel gruppo

«Josh è un grande musicista che rispettiamo e a cui vogliamo bene» ha scritto la band nel post condiviso sui canali social, dicendo di essere «molto grati per il tempo trascorso insieme». Josh Klinghoffer è stato il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers per circa dieci anni, ma sembra che ora voglia intraprendere una nuova strada. A riempire il vuoto sarà il chitarrista della formazione originale John Frusciante. Un ritorno accolto dalla band «con grande entusiasmo e cuore stracolmo»: Frusciante, entrato nei RHCP nel 1988 all’età di 18 anni, aveva lasciato il gruppo già due volte in passato. La prima volta nel 1992 per problemi personali e legati alla sua dipendenza da droghe. Ritornato nel 1998 dopo una breve parentesi come chitarrista solista, lascio di nuovo nel 2009. Il suo mito non si è mai spento: Frusciante vanta il suo nome nella Rock and Roll Hall of Fame ed è stato riconosciuto dalla Bbc nel 2010 come il miglior chitarrista degli ultimi 30 anni, mentre secondo Rolling Stones è nella rosa dei 100 chitarristi migliori di sempre.

(Credits immagine di copertina: GIORGIO BENVENUTI ANSA)