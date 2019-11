Alla vigilia dell’uscita del nuovo album «Everyday Life», i Coldplay hanno annunciato uno stop ai concerti. In una intervista rilasciata alla Bbc, il cantante e frontman Chris Martin ha spiegato che la decisione è “green”. La band britannica ricomincerà a suonare in tour solo quando i loro concerti saranno ecosostenibili e a impatto zero.

La battaglia green dei Coldplay: nessun concerto a meno che non sia ecosostenibile

Per vedere dal vivo i Coldplay, bisognerà aspettare un po’. Confermate le tre date di novembre – due in diretta streaming e una al al Museo di storia naturale di Londra -, la band ha annunciato che per un po’ non sarà in tour. La decisione è motivata dall’intenzione di voler compiere passi in avanti per rendere il mondo della musica dal vivo più ecosostenibile. «Ci stiamo prendendo del tempo per vedere come il nostro tour possa essere attivamente benefico» ha dichiarato alla Bbc il cantante Chris Martin, spiegando che «il nostro prossimo tour sarà la migliore versione possibile di un tour come quello precedente dal punto di vista ambientale. Resteremmo delusi se non fosse privo di emissioni». L’obbiettivo finale è quello di poter portare la musica dal vivo in tutto il mondo riducendo a zero l’impatto ambientale. «Se hai avuto il privilegio di viaggiare in giro per il mondo sai che veniamo tutti dallo stesso posto. – ha continuato il cantante – In un modo molto gentile e molto britannico in questo disco siamo noi che diciamo che non ci sentiamo diversi da qualsiasi altro essere umano sulla Terra». Una decisione che è perfettamente in linea con le tematiche ambientali affrontare nel nuovo album Everyday Life, che sarà disponibile nei negozi fisici e sulle piattaforme digitali da venerdì 22 novembre.

(Credits immagine di copertina: © Mairo Cinquetti/Pacific Press via ZUMA Wire)