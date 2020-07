Joe Formaggio (FdI) dice che l’imprenditore del focolaio di Vicenza ha commesso una «leggerezza imperdonabile»

Lo conoscono come il sindaco sceriffo, perché ha ricoperto in passato la carica di primo cittadino di Albettone. In passato si è fatto ritrarre con un fucile da caccia in mano e aveva fatto affermazioni discutibili sul razzismo. Ora Joe Formaggio si è trovato, suo malgrado, in mezzo alla vicenda del focolaio di coronavirus che si è sviluppato a Vicenza, facendo schizzare a 1,6 l’indice di contagio in Veneto e facendo arrabbiare Luca Zaia. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, infatti, aveva partecipato all’evento a cui era stato presente l’imprenditore veneto che aveva deciso di andarci nonostante la febbre e nonostante la positività al coronavirus.

Joe Formaggio, il consigliere del Veneto che ha frequentato la stessa cena del paziente zero di Pojana

C’era anche Joe Formaggio alla cena con circa 100 persone a cui ha partecipato l’imprenditore della Laserjet (che, tra le altre cose, era stato anche a un funerale e aveva rifiutato il ricovero, nonostante la febbre alta: ora è in terapia intensiva). Si è sottoposto al tampone ed è risultato negativo: «Non sono entrato direttamente in contatto con l’imprenditore e alla cena si è rispettato il distanziamento sociale».

Tuttavia, il consigliere di Fratelli d’Italia – che ha smentito qualsiasi circostanza di un suo presunto isolamento causato dal contagio del coronavirus – ha voluto commentare il comportamento dell’imprenditore, un suo conoscente: «È una brava persona che ha commesso una leggerezza imperdonabile – ha detto Joe Formaggio -. Quando hai la febbre e te ne vai in giro è come uscire con un’arma, può sempre partirti un colpo».

Joe Formaggio, personaggio politico piuttosto controverso, è stato sindaco di Albettone per diverso tempo, prima di entrare in consiglio regionale in Veneto. Conosciuto per le sue battaglie contro i rom e per le sue fotografie con il fucile, si è trovato a commentare il focolaio di Vicenza perché ha frequentato lo stesso ambiente del ‘paziente zero’. Ma ha voluto rassicurare tutti: ha seguito i protocolli epidemiologici previsti, risultando negativo.