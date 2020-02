Joaquin Phoenix non ha mai celato il suo impegno come attivista per l’ambiente e gli animali. Ha partecipato ad una manifestazione organizzata da Animal Justice poco prima di solcare il red carpet dei Bafta, è stato arrestato a Washington durante una manifestazione per il clima e ha sfruttato il palco degli oscar per lanciare un messaggio. Non stupisce quindi che abbia partecipato al corto-denuncia di Extinction Rebellion “I guardiani della vita”, insieme ad altre star come Rosario Dawson, Matthew Modine, Oona Chaplin, Adria Arjona, Albert Hammond Jr e Q’orianka Kilcher. Si tratta del primo di dodici corti che affrontano le emergenze a cui dovrà far fronte la specie umana nei prossimi 10 anni per sopravvivere.

Joaquin Phoenix protagonista del cortometraggio di Extinction Rebellion

Il cortometraggio di poco più di due minuti, diretto da Shaun Monson e prodotto in collaborazione con Extinction Rebellion e Amazon Watch, lancia un chiaro messaggio: il pianeta terra ha bisogno di cure, e i veri “guardiani” sono le popolazioni tribali, la cui esistenza, come quella della Terra, è messa a repentaglio dallo smodato sfruttamento delle risorse, dalla deforestazione e dall’inquinamento. Il pianeta Terra infatti assume le sembianze di un paziente su un tavolo operatorio: intorno a lui i medici si affannano per fare del loro meglio. Quando sembrano aver perso ogni speranza, si avvicina un altra persona dello staff medico, che con pochi gesti riesce a riportare in vita il prezioso paziente. Una volta tolta la mascherina, si vede che è una ragazza con il volto truccato con i tipici colori delle popolazioni tribali.

(Credits immagine di copertina: extinctionrebellion)