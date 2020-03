Perché stanno tutti parlando del dj set di Jo Squillo di ieri sera

Risultati imprevedibili, che si possono verificare in periodi complessi come questo che stiamo vivendo. Da qualche tempo, le dirette Instagram di Jo Squillo che fa dj-set erano diventate dei piccoli appuntamenti quotidiani simili, per intenderci, all’inno di Mameli suonato dai balconi alle sei del pomeriggio. Tuttavia, dopo la serata del 28 marzo, sono davvero sulla bocca di tutti. Dalle 22 di ieri, infatti, la showgirl – con tanto di console, due manichini pieni di paillettes per dare l’idea di una discoteca, una strobosfera anni Ottanta e delle luci a intermittenza – è andata in diretta Instagram per un evento che, in certi momenti, ha raggiunto picchi di 20mila contemporaneità.

Jo Squillo e la diretta su Instagram a colpi di dj-set

Un pubblico di qualità che è letteralmente impazzito sulle note dei successi di Jo Squillo come, ad esempio, la sempreverde Siamo donne. La diretta della showgirl, infatti, ha riunito sulla stessa pagina Instagram tutti gli influencer italiani più conosciuti sul social network. Fedez e Chiara Ferragni, ad esempio, sono letteralmente impazziti e hanno iniziato a interagire – con commenti e stories – con altri artisti come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Simona Ventura.

LA DIRETTA DI JO SQUILLO PATRIMONIO UNESCO pic.twitter.com/oO2pYJvuU2 — Trash Italiano (@trash_italiano) March 28, 2020

Alla fine, sono state due ore piene di dj-set, con un successo probabilmente impareggiabile che ci fa riflettere sulla diversità del palinsesto dell’intrattenimento in questo periodo di quarantena. Il coronavirus non sta stravolgendo soltanto le nostre abitudini, ma sta davvero creando fenomeni altrimenti improponibili in un momento normale. La discoteca virtuale, con la chiusura di quelle del mondo reale, è solo l’ultima frontiera di un movimento che – dai concerti sui balconi, fino ad arrivare all’aumento della fruizione di video IGTV o di Tik Tok – appare davvero pronto a qualsiasi evenienza. E che potrebbe avere effetti anche dopo la fine di questo isolamento.