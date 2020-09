USA: la storia di Jessica Krug, la professoressa che ha finto di essere nera per anni

Jessica Krug, una professoressa della George Washington University la cui ricerca si concentra sull’Africa e la diaspora africana, ha ammesso di aver mentito sul fatto di essere nera e ha raccontato di essere in realtà una donna bianca ebrea originariamente di Kansas City.

«Ho costruito tutta la mia vita intorno ad una bugia violenta e anti-neri, ho mentito ogni volta che ho aperti bocca», ha scritto in un posto pubblicato su Medium il 4 settembre. Krug ammette di aver appropriato, nel corso della sua vita e carriera, identità che non le appartengono, prima nera del Nord Africa, poi nera degli Stati Uniti e infine nera di origini caraibiche.

Ha descritto il suo comportamente e le sue bugie come «l’epitome della violenza, dell’usurpazione e dell’appropriazione e delle infinite maniere in cui le persone non nere continuano ad abusare la cultura e le identità dei neri», aggiungendo che ha sempre finto anche nelle sue relazioni private.

Nel post, Krug ha attribuito il suo comportamento e le sue bugie a dei problemi di salute psichica e a dei traumi subiti da bambina, sottolineando, però, che non sono una scusante.

Nella sua “confessione”, la professoressa non spiega il motivo per il quale ha deciso di raccontare la verità in questo momento. Tuttavia, lo sceneggiatore Hati Zayed ha detto su Twitter che la confessione dell’ex amica è avvenuta solo perché è stata scoperta.

Jess Krug, professor at @GWtweets, is someone I called a friend up until this morning when she gave me a call admitting to everything written here. She didn't do it out of benevolence. She did it because she had been found out.https://t.co/kSNkVUzbtM

— Hari Ziyad (@HariZiyad) September 3, 2020