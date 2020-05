Grave lutto per Ben Stiller, è morto a 92 anni il padre e famoso attore comico Jerry Stiller. L’annuncio è stato dato dal figlio sui social network, spiegando che la morte è avvenuta per cause naturali e quindi non a causa del coronavirus. Nato a Brooklyn, New York, l’8 giugno del 1928 dopo aver combattuto nell’esercito americano nella Seconda Guerra Mondiale cominciò la carriera di comico in teatro prima di incontrare la futura moglie e collega. Nel suo messaggio il figlio Ben lo ricorda come un padre e un nonno amorevole, oltre che un marito fedele per 62 anni.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

Jerry Stiller ha avuto una lunga e felice carriera dando vita al popolare duo comico Stiller e Meara insieme alla moglie Anne Meara sposata nel 1954 e con cui è stato insieme fino alla morte di lei avvenuta nel 2015ler. L’attore ha interpretato Frank, padre di George Costanzas, nella serie tv Seinfeld dal 1993 al 1998. Dopo la fine di Seinfeld, interpretò il personaggio di Arthur Spooner nella sitcom The King of Queens. Negli ultimi anni ha affiancato il figlio Ben Stiller in varie pellicole incluse Zoolander, Lo Spaccacuori e Zoolander 2.