Quando si dice “spaccare l’internet”: Jennifer Aniston è approdata su Instagram e in poche ore ha raggiunto gli 11,7 milioni di follower, probabilmente destinati a crescere. Un debutto con la D maiuscola, grazie anche alla foto scelta: una reunion con tutti i suoi “Friends”. Ma c’è un dettaglio in quella fotografia che ha insospettito i fan.

Quello strano dettaglio nella foto di Jennifer Aniston

Ci sono davvero tutti, sorridenti, felici e taggati. Tranne Matthew Perry, che ancora resiste dal crearsi un profilo sul social fotografico. E proprio intorno a Matthew Perry è scattato un caso: nella foto pubblicata da Jennifer Aniston, l’attore che interpretava Chandler è seduto di fronte a quello che sembra essere uno smartphone. E sul display di vede una strana macchia bianca.

Matthew Perry ha ammesso pubblicamente di aver sofferto di problemi di droga, arrivando addirittura a confessare di non ricordare di aver girato intere stagioni di “Friends” perché era «strafatto». Per questo molti utenti in rete hanno subito pensato che si trattasse di cocaina disposta a strisce sul telefono. Altri utenti, più romantici, hanno invece ipotizzato che si trattasse della foto di una ecografia, magari proprio di Jennifer Aniston. Ma anche questa teoria è stata smentita. Perché il sito Celebrity Kind ha deciso di far luce sulla questione, contattando direttamente lo staff della Aniston per chiedere cosa fosse quello strano dettaglio. «Si tratta del riflesso di una lampada da soffitto» è stata la risposta. Mistero svelato.

(Credits immagine di copertina: Instagram jenniferaniston)