Emergenza Covid, sul Financial Times l’elogio dell’Italia

La gestione dell’emergenza Covid porta l’Italia sul Financial Times. Il quotidiano finanziario con base a Londra infatti ha dedicato un articolo a come il nostro Paese ha reagito dopo il terribile impatto del virus, che aveva fatto della Penisola la zona più colpita al mondo, con contagi e morti record.

LEGGI ANCHE > Zaia supera Salvini nel gradimento dei leghisti e per il Financial Times è l’astro nascente

L’Italia sul Financial Times per la gestione dell’emergenza

Il quotidiano finanziario sottolinea la differente situazione tra Spagna, Francia e Regno Unito, che stanno subendo una seconda ondata dopo aver allentato le restrizioni, e l’Italia che pur soffrendo un aumento dei positivi, al momento, sta tenendo sotto controllo il ritorno del virus. L’Italia sul Financial Times è un Paese dove “la vita sembra normale” con “ristoranti e bar aperti”, la “gente che ancora va in spiaggia” e gli “studenti che sono tornati a scuola”. E per spiegare il perché della differenza il quotidiano con base a Londra ha sentito il virologo Fabrizio Pregliasco, il direttore di cura intensiva dell’ospedale di Bergamo, Ferdinando Luca Lorini e il professor Andrea Crisanti, spiegando che “il governo e il sistema sanitario hanno rimosso in maniera più graduale le restrizioni”, col vantaggio di avere “più facilità nel reintrodurre limitazioni e blocchi”. Pure il contestato metodo Conte di imporre e mantenere lo stato d’emergenza, secondo il giornale, ha avuto effetti migliori rispetto alla Spagna, dove lo stato d’allerta è stato ritirato il 21 giugno.

While Spain, France and the UK are experiencing a second surge in Covid-19 infections, Italy has kept the disease under control. Here's why: https://t.co/XIC2D5q7fV — Financial Times (@FinancialTimes) September 24, 2020

L’Italia sul Financial Times per la reazione dei cittadini all’emergenza

Uno dei fattori che ha portato l’Italia sul Financial Times è l’alto tasso di accettazione degli italiani ai rigidi protocolli imposti dalle istituzioni. E il quotidiano cita anche un sondaggio dell’Imperial College di Londra per il quale l’84 per cento degli italiani è “molto o abbastanza disponibile” a indossare le mascherine. Un dato che il FT paragona al 76 per cento ottenuto nel Regno Unito e al quale unisce alcuni esempi di multe controlli fatti in questi mesi in Italia per garantire il rispetto delle misure di sicurezza. Altro aspetto che il FT sottolinea è quello che in Italia solo il 2 per cento dei test registra risultati positivi contro il 13 per cento delle Spagna. Immancabile anche il riferimento alle misure prese dal governo ell Sardegna dopo il boom di casi, tra cui anche Silvio Berlusconi e Flavio Briatore, sottolinea il quotidiano, che conclude sostenendo che il nostro Paese, al netto delle difficoltà aspetta l’inverno con la fiducia di poter tenere il virus sotto controllo.