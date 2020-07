L’Italia aumenta la lista dei paesi a cui chiude per il coronavirus ma rimangono aperti i collegamenti con gli Stati Uniti

Il ministro allunga la lista dei paesi con i quali l’Italia taglia i collegamenti, vietati non solo via aereo ma tramite tutti i mezzi di trasporto. Oggi si aggiungono ai paesi con cui i collegamenti sono stati sospesi – a partire dal Bangladesh – anche Serbia, Montenegro e Kosovo. «Serve massima prudenza per difendere progressi fatti finora. Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura», ha detto Speranza. Continuano però a rimanere aperti i collegamenti con gli Stati Uniti nonostante – come confermano i dati – nel paese la crescita dei nuovi contagi sia esponenziale, ogni giorno segnando un nuovo record.

Divieto di ingressi e transito in Italia per 16 paesi

I nuovi Kosovo, Serbia e Montenegro vanno ad aggiungersi ad Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. A questi tredici paesi i collegamenti erano già stati chiusi nelle scorse settimane. Nella giornata di ieri era arrivato un appello di Ricciardi a Speranza: «L’Italia deve difendersi dai contagi. Stop ai voli dagli Usa». L’appello è rimasto inascoltato.

Rimane possibile volare da e per gli Stati Uniti

Come dimostra un breve check sul sito di Alitalia, in questo periodo è possibile volare sia da che per gli Stati Uniti. Nello screen si nota come i voli che partono da New York con destinazione Roma nella giornata di domani siano anche particolarmente affollati. Se guardiamo ai dati dei nuovi contagi Usa, la giornata di ieri ha segnato un record di nuovi casi: nelle ultime 24 ore negli Usa sono 67.632 i nuovi casi di coronavirus, con oltre 137mila morti per Covid-19 e un numero di casi totale che sale a 3.495.537. La situazione è simile in Sudamerica – con la quale l’Italia ha però chiuso i canali di collegamento già la scorsa settimana -.

(Immagine copertina da Pixabay)