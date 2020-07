Salvini mette sullo stesso piano il blocco dei voli dal Bangladesh e la chiusura dei porti per le Ong

Piena campagna elettorale per la Lega di Matteo Salvini vuol dire costante bombardamento sui temi che maggiormente catturano l’elettorato che interessa al partito. Eccoci allora, in piena pandemia da coronavirus, tornare sul tema dei migranti che arrivano sui barconi e dei porti aperti. «‼️Il governo del poltronavirus PD5Stelle non solo mette a rischio la sicurezza nazionale, ma ridicolizza il nome dell’Italia nel mondo!», si legge in uno degli ultimi tweet di Matteo Salvini.

Il commento di Salvini alla notizia del blocco dei voli dal Bangladesh

Alle elezioni di settembre serve un segnale forte.#stopinvasione #governoclandestino pic.twitter.com/AlS33ij4zv — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 7, 2020

Ed ecco comparire – come previsto – un post sulla bacheca di Salvini che commenta la notizia. Evidenziando il titolo del Corriere della Sera contrappone – in maniera del tutto insensata e collegando due avvenimenti che nulla hanno a che vedere tra loro – i voli bloccati da Dacca per il numero di positivi in arrivo dal paese con il fatto che i porti siano aperti. Nel collage appositamente creato per veicolare la notizia svettano i simboli del PD e dei 5 Stelle, colpevoli del fatto che gli immigrati contagiati arrivino dal mare nel momento in cui i voli sono stati bloccati. Peccato per Luca Morisi – lo spin doctor di Matteo Salvini e responsabile della comunicazione – che le cose non stiano affatto così e a confermarlo è una notizia di questa mattina.

I 180 della Ocean Viking sono negativi al coronavirus

Le persone che sono state soccorse dalla nave Ong Ocean Viking sono tutte risultate negative al coronavirus. Considerati i rigorosi e doverosi controlli effettuati su chi arriva in Italia da paesi con più contagi sia tramite aereo che via aereo, il post di Salvini è il solito specchietto per le allodole atto ad accaparrarsi le simpatie dello zoccolo duro del suo elettorato. Non esiste nessun nesso logico tra la chiusura dei porti alle Ong e il blocco dei voli dal Bangladesh, soprattutto considerato che sulla Ocean Viking c’erano persone bangladesi – certo – ma sono tutte risultate negative. Inoltre mettere sullo stesso piano qualcuno che arriva su un aereo e qualcuno che viene recuperato nel corso di un naufragio dopo essere partito dalla Libia evidenzia una scarsa percezione di ciò che è la realtà (o la precisa volontà di ignorarla).