E venne il giorno di IT-Wallet (per tutti)

Dopo le prime fasi sperimentali, destinate a una porzione ridotta della popolazione, da mercoledì 4 dicembre 2024 tutti i cittadini residenti in Italia potranno caricare i propri documenti su IT-Wallet. Si tratta del portafoglio digitale presente sulla famosa app IO e consente a tutti di avere una versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria e della carta europea della disabilità. Per il momento, ma solo per ora, non è possibile utilizzare questo strumento per caricare la carta d’identità, ma entro la fine del mese di gennaio del 2025 dovrebbe arrivare questa implementazione. Ma gli sviluppi e gli aggiornamenti non sembrano finire qui.

IT-Wallet, ora tutti possono caricare i documenti sull’app IO

Al momento, quasi 450mila cittadini hanno già caricato i propri documenti sul wallet digitale. Il Dipartimento dell’Innovazione parla di oltre 700mila documenti caricati finora. Si tratta di numeri destinati a crescere nelle prossime ore, da quando l’opportunità di utilizzare questo strumento è stato esteso a tutti. Ovviamente, il requisito necessario è quello di aver scaricato sul proprio smartphone l’app IO e di essere in possesso di SPID e CIE. Dopodiché, una volta effettuato l’accesso e scelto se l’autenticazione debba avvenire con un codice numerico o con un riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento facciale), sarà possibile procedere con l’aggiunta dei documenti. Attenzione, però: per il momento è possibile avere accesso a questi documenti in formato digitale solo in presenza di una connessione a internet. In futuro, questo non sarà più vincolante.

Ma ci sono delle eccezioni all’utilizzo? Per ora, la validità è riconosciuta solamente sul territorio nazionale e non all’estero, ma gli altri Paesi europei stanno lavorando in quella stessa direzione e, forse, entro la fine del 2025 il wallet digitale sarà riconosciuto e valido ovunque. Inoltre, sempre per il momento, la patente caricata sull’app IO non è valida per la maggior parte degli imbarchi aerei o navali.