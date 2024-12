Come caricare i propri documenti su IT-Wallet

Da oggi, mercoledì 4 dicembre, tutti i cittadini italiani potranno utilizzare l'app IO per caricare alcuni documenti. Per ora, non c'è la carta d'identità

La sperimentazione avviata lo scorso 23 ottobre è, gradualmente, arrivata al termine. Da oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, tutti i cittadini italiani potranno caricare i propri documenti su IT-Wallet, una sezione dell’app IO. Per ora, non si parla di “tutti” i documenti a disposizione, ma solo di alcuni. Poi, presumibilmente a partire dalla fine di gennaio 2025, il portafoglio digitale dovrebbe essere esteso anche alla carta d’identità.

All’inizio, questa opportunità di avere i documenti a portata di smartphone all’interno dell’app IO (certificata) era stata “concessa” solamente a 50mila cittadini. Poi, in due step successivi (6 e 20 novembre scorsi) la platea è stata ampliata passando prima a 250mila e poi a un milione. Da oggi, però, tutti i cittadini residenti nel nostro Paese potranno caricare la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità nel portafoglio digitale dell’app. E questi documenti avranno valore legale (seppure, per il momento, con qualche eccezione).

Come caricare documenti su IT-Wallet, la guida

Veniamo al punto (tecnico) della questione: come caricare documenti su IT-Wallet. La procedura è piuttosto semplice. Il primo passo è (se già non l’avete sul vostro smartphone) quello di scaricare l’app IO (qui la versione per iOS e qui quella per i dispositivi Android). Si potrà impostare il metodo di identificazione preferito: dal codice numerico (di sei cifre) all’impronta digitale, passando per il riconoscimento del volto. Dopo aver effettuato l’accesso con SPID o CIE, si aprirà la schermata di notifiche e, nel menù sottostante, si potrà cliccare sulla voce “Portafoglio”. Da lì si possono caricare i propri documenti (per ora, come detto, solamente patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità).

Da lì si possono aggiungere i documenti. Occorrerà, per salvaguardare la sicurezza dei dati inseriti, avere a portata di mano la Carta d’Identità Elettronica o lo Spid. Sulla schermata apparirà il resoconto dei propri dati che dovranno essere controllati per verificare che siano corretti. Dopodiché servirà premere sul tasto “continua” e poi premere sul pulsante “Aggiungi primo documento”. Da quel momento si potrà decidere se aggiungere patente, tessera sanitaria o carta europea della disabilità e, dopo aver selezionato il documento, premere su “Aggiungi al portafoglio +”. Il procedimento si conclude qui e va ripetuto per tutti i documenti che abbiamo intenzione di caricare. Per visualizzarli, sarà necessario premere sul tasto “portafoglio” all’interno della home dell’app IO.

I problemi iniziali

Come in una sorta di click-day, non appena è stata aperta la possibilità di caricare i documenti su IT-Wallet il sistema sembra essere andato in difficoltà. Molte persone, infatti, dopo aver effettuato l’accesso e aver seguito la procedura iniziale per caricare i documenti, si sono trovati di fronte a questa schermata.

Probabilmente, il flusso di richieste è stato elevato e l’ente deputato all’emissione del certificato digitale è andato in difficoltà. Attendendo qualche minuto, è possibile ripetere l’operazione.