Il sottosegretario Butti su IT Wallet: «L’innovazione darà maggiore efficienza alla gestione dei documenti e alla tutela dei dati»

Il 4 dicembre, il giorno in cui IT Wallet viene esteso a tutti i cittadini italiani, è anche il momento in cui il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti tira un po’ le somme di un’operazione fortemente voluta, secondo le tempistiche e la road map previste, che arriva in anticipo rispetto all’allineamento degli altri stati membri dell’Unione Europea sul tema della digitalizzazione dei documenti. Per questo Alessio Butti su IT Wallet è stato molto chiaro: è un pilastro per la trasformazione digitale del Paese.

LEGGI ANCHE > Come caricare i propri documenti su IT Wallet

Alessio Butti su IT Wallet, le parole del sottosegretario all’Innovazione

«Questa prima versione dell’IT Wallet rappresenta un pilastro fondamentale per la trasformazione digitale del nostro Paese – ha spiegato a Giornalettismo -: uno strumento che semplifica la vita dei cittadini, garantendo accesso sicuro e immediato a documenti e servizi essenziali». Il sottosegretario fa riferimento a una prima versione dell’IT Wallet perché, al momento, è possibile caricare patente, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità, ma sono previsti – nei prossimi mesi – delle integrazioni. Non soltanto certificati e documenti che meglio descrivono il cittadino, ma c’è anche un progetto per fare in modo di realizzare una versione digitale della carta d’identità. In ogni caso, IT Wallet sembra rientrare nella strategia che vuole offrire maggiori strumenti digitali accessibili ai cittadini.

«È un esempio concreto – prosegue Butti – di come l’innovazione possa promuovere una maggiore efficienza nella gestione dei documenti e nella tutela dei dati personali, portando il digitale al servizio di tutti». In altri interventi, il sottosegretario all’Innovazione ha spiegato come IT Wallet sia progettato seguendo i più alti standard per la protezione dei dati personali, offrendo al cittadino la possibilità di averne il pieno controllo in un momento in cui la consapevolezza dell’importanza del diritto alla tutela e della sovranità del dato sta aumentando sempre di più nella popolazione.