Mentre si allenta gradualmente il lockdown, Israele è arrivata al 45,3% delle persone vaccinate con almeno una dose, ovvero 4.138.000 cittadini. Ad avere avuto anche la seconda dose sono stati in 2.762.000, circa il 30,2% della popolazione. Per ogni cittadino del tutto immunizzato è previsto il cosiddetto ‘green pass‘ che – in base alle disposizioni – consente a partire da domenica prossima 21 febbraio 2021 la possibilità di frequentare palestre, piscine, hotel ed altri luoghi. Tuttavia, il ‘green pass’ – scaricabile dal sito del ministero della Sanità, da quello della Cassa mutua che ha registrato la doppia immunizzazione o da una app – sta suscitando, secondo i media, qualche problema di sicurezza poiché secondo alcuni esperti è facilmente modificabile.

«Non c’è e non ci sarà in futuro l’obbligo di vaccinazione in Israele. Non ci saranno sanzioni personali per chi non si vaccina». Ma se tutto va bene «questo è il primo passo verso vite quasi normali», ha spiegato Yuli Edelstein, precisando che tuttavia per un po’ anche i vaccinati dovranno continuare a portare le mascherine. Il ministro della sanità ha però ammonito la popolazione, sostenendo che rischiano il carcere tutti quelli che tenteranno di falsificare il green pass, la certificazione che testimonia la doppia immunizzazione. Cyber esperti hanno avvisato della facilità con chi si può manomettere i dati. Questo non vuol dire che la scelta della mancata immunizzazione sia senza conseguenze: proprio il ministero della Sanità ha allo studio una proposta di legge da presentare in Parlamento secondo la quale gli impiegati in determinati settori non potranno recarsi a lavorare in presenza fino a che non saranno immunizzati.

Il green pass è destinato a diventare indispensabile anche per i viaggi all’estero: Israele di recente ha firmato con Grecia e Cipro accordi per lo scambio di turisti immunizzati.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]