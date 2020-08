Trump vota per Laura Loomer, l’islamofoba della Florida

Dopo Qanon in Georgia, un’islamofoba in Florida. La vittoria di Laura Loomer nel distretto dello Stato che comprende anche Mar-a-Lago, la famosa tenuta di Donald Trump, rafforza l’immagine di un partito repubblicano ormai a immagine e somiglianza del presidente, che infatti, dopo aver applaudito la scorsa settimana il successo di Marjorie Taylor-Greene in Georgia, è stato ancora più entusiasta per la clamorosa affermazione della giovane candidata, espulsa da vari social network per le sue posizioni controverse e islamofobe. E sono tanti quelli che sostengono che potrebbe addirittura averla votata.

La sorpresa di Laura Loomer, un’islamofoba in Florida

Martedì sera, mentre a Milwaukee i democratici inconronavano Joe Biden come loro candidato alla Casa Bianca, Laura Loomer stravinceva le primarie repubblicane nel distretto 21 della Florida, quello che comprende Mar-a-Lago. Un distretto che negli ultimi otto anni è diventato di marca democratica, dopo una lunga tradizione repubblicana. Anche per questo ha fatto scalpore il successo della 27enne Loomer, autrice di post in cui festeggia per i migranti morti nel Mediterraneo ed espulsa da Twitter, Facebook e Instagram per le sue posizioni anti Islam. La giovane candidata ha ottenuto oltre il 43% dei voti battendo altri cinque candidati e diventando quindi la sfidante ufficiale della democratica Lois Frankel il prossimo 3 novembre, ma le reali possibilità che arrivi al Congresso sono poche.

This person won a GOP primary yesterday. pic.twitter.com/jNF3D7CDUl — Matthew Feeney (@M_feeney) August 19, 2020

I complimenti di Trump all’islamofoba in Florida

A fare più rumore del successo di Laura Lommer sono stati però i complimenti del presidente Trump per il suo successo. L’inquilino della Casa bianca infatti non si è limitato a scrivere l’ormia consueto tweet per caricare la 27enne repubblicana contro “il pupazzo di Pelosi” contro cui correrà a novembre. Ha pure retwittato una serie di articoli di siti della destra americana che celebravano il successo e lo paragonavano a quello di Marjorie Taylor-Greene, la fedele di Qanon che ha vinto in Georgia la scorsa settimana.

Great going Laura. You have a great chance against a Pelosi puppet! https://t.co/pKZp35dUYr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2020

Anche in quel caso Trump aveva festeggiato il successo della candidata che invece era stato accolto quantomeno con freddezza con i membri del GOP meno entusiasti del sempre maggior radicalismo che sta prendendo il partito che fu di Lincoln e Martin Luther King. E proprio Taylor-Greene ha festeggiato la vittoria dell’amica con un post su Twitter.

Congratulations to Laura Loomer on her primary win! Now Twitter should re-instate her account. @jack pic.twitter.com/SlDPToCS0X — Marjorie Taylor Greene For Congress🇺🇸 (@mtgreenee) August 19, 2020