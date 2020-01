Voi lo sapete dov’è l’Iran? La maggioranza degli americani no

Dopo l’uccisione del generale iraniano Suleimani in un attacco statunitense a Bagdad, è altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Missili iraniani hanno raggiunto la Zona Verde di Baghdad, dove hanno sede diverse ambasciate tra cui quella americana, fortunatamente senza causare vittime. E lo scorso 8 gennaio un aereo ucraino con 176 persone a bordo, secondo fonti non ancora confermate, sarebbe stato involontariamente colpito da un missile iraniano.

LEGGI ANCHE –> Trump parla alla nazione dopo l’attacco iraniano: «Fino a quando sarò presidente, non avranno il nucleare»

Dov’è l’Iran? Segnarlo sulla mappa per molti è impossibile

La domanda sorge quasi spontanea. E ci ha pensato Morning Consult, la società privata con uffici a Washington, D.C, New York, Chicago e San Francisco a condurre un sondaggio ponendo proprio questo quesito a un campione nazionale di 1995 elettori registrati. E i risultati sono sorprendenti: meno di tre elettori su dieci sono stati in grado di identificare correttamente l’Iran su una mappa senza alcuna scritta.

Can you locate Iran? Just 28% of registered voters can. Still, a 47% plurality support the airstrike that killed Gen. Qassem Soleimani, @jpiacenza writes. https://t.co/PABjSrybnl pic.twitter.com/k6rNfuryiD — Morning Consult (@MorningConsult) January 8, 2020

I risultati del sondaggio rivelano che solo il 28% degli intervistati è riuscito a indicare correttamente l’Iran su una carta zoommata. Interessante il dato relativo all’età: la percentuale delle persone che ha risposto in modo esatto compresa tra i 18 e 29 anni è uguale a quella degli over 65.

Dov’è l’Iran? Gli americani restano spiazzati

Ma non è tutto: oltre a Morning Consult, ci ha pensato il quotidiano The Independent a porre il quesito ai cittadini statunitensi e a chiedergli di indicare l’esatto punto sulla mappa. La location prescelta è Times Square, a New York. E anche qui i risultati sono eloquenti: il campione degli intervistati, come mostra il video, sembra non avere idea di dove si trovi l’Iran. C’è persino chi ha indicato la Francia, la Cina o la Scandinavia. Ma anche chi – indicando l’Egitto – è convinto che l’Iran si trovi in Africa. Insomma, alla maggior parte degli americani servirebbe un corso accelerato di geografia.

We asked Americans to point out Iran on a map and this is how it went pic.twitter.com/wJ3GrJnZNU — The Independent (@Independent) January 9, 2020

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DA MORNING CONSULT]