Un ‘supereroe’ è atterrato con il paracadute al Mapei Stadium durante Sassuolo-Inter | VIDEO

Di folle, nel match Sassuolo-Inter andato in onda a ora di pranzo, non c’è stato soltanto il risultato: un rocambolesco 3-4 che ha tenuto sulle spine i nerazzurri fino ai minuti finali del match. Tuttavia, abbiamo assistito anche a un’altra scena memorabile: l’atterraggio – con tanto di paracadute – di un invasore sui generis, vestito come una sorta di supereroe con un costume improvvisato.

Invasione paracadute durante Sassuolo-Inter

Un evento totalmente imprevisto che ricorda quanto accaduto qualche giorno fa in un match di Europa League (Dudelange-Qarabag), quando un drone ha recapitato una bandiera armena ai calciatori sul terreno di gioco, costringendo l’arbitro a sospendere il match. Insomma, i disturbatori (o i manifestanti) individuano modi sempre più creativi per uno spazio in diretta video e nel corso di eventi molto seguiti e attenzionati dal punto di vista mediatico.

L’invasore del Mapei Stadium, in ogni caso, è stato allontanato ed è stato preso in consegna dagli steward e dalle forze dell’ordine, che gli hanno subito chiesto spiegazioni in merito a quanto accaduto. Nessun calciatore è rimasto coinvolto da questo strano atterraggio sul terreno di gioco.