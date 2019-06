La modella che ha fatto invasione durante la finale di Champions promuoveva un sito hard

L’invasione di campo di Kinsey Wolanski durante la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham – che ha visto trionfare i Reds di Jurgen Klopp – ha quasi fatto passare in secondo piano lo spettacolo sul campo. In molti, infatti, si sono chiesti chi fosse quella ragazza bionda che, in costume (o, meglio, in monokini – come viene chiamato oggi questo speciale indumento), ha beffato la sicurezza del Wanda Metropolitano di Madrid ed è entrata in campo.

Kinsey Wolanski, cosa c’è dietro alla sua invasione di campo nella finale di Champions League

Bene, sappiate che è stata tutta un’operazione di marketing. Non si è trattata, infatti, dell’invasione di campo di un esaltato o di una persona in cerca di attenzioni. Potrebbe essere stata un’azione pianificata nel dettaglio che, a conti fatti, sembra aver dato i suoi frutti. Kinsey Wolanski, 22 anni, aveva già mezzo milione di followers su Instagram. Aveva bisogno di altra popolarità? Sì, se consideriamo il progetto di cui fa parte.

Sul suo monokini, il costume a pezzo unico che fascia (poco) tutto il corpo, c’era la scritta Vitaly Uncensored. Si tratta di un progetto video realizzato dal compagno della modella, Vitaly Zdorovetskiy, 27 anni. Quest’ultimo ha messo in piedi un portale di erotismo goliardico, al quale si accede attraverso una sottoscrizione e un abbonamento. Il progetto imprenditoriale funziona tantissimo: 1,65 miliardi di visualizzazioni per i suoi video, quasi 10 milioni di abbonati prima della prodezza della sua compagna nella finale di Champions League.

La trovata pubblicitaria di Kinsey Wolanski per Vitaly Uncensored

E siamo convinti che il giro di campo di Kinsey Wolanski abbia fatto impennare followers e sottoscrizioni. Gli effetti si vedono già sul suo profilo: la modella è passata dai 500mila followers, al milione e mezzo in poco più di otto ore. Del resto, la finale di Champions è un palcoscenico planetario, con oltre 400 milioni di telespettatori, collegati da 150 Paesi del mondo. Facile, dunque, fare colpo con una trovata del genere.

La modella ha documentato anche le fasi successive alla sua invasione di campo. Ha mostrato la sua uscita dalla cella del Wanda Metropolitano (con una coperta addosso) e il suo rientro nella struttura che ha ospitato lei e il suo compagno Vitaly Zdorovetskiy. Quest’ultimo passaggio, oggetto di una Instagram Stories, è stato ripreso e documentato dalle telecamere. La modella ha mantenuto il suo outfit in monokini anche per le strade di Madrid.

FOTO: DPA