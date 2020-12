Fallimento Inter, l’eliminazione dalle coppe fa scoppiare il #ConteOut sui social

Inter eliminata dalla Champions League e dalle coppe europee in generale. Un crollo difficile da immaginare prima dell’inizio della partita dei nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk, ma che una volta divenuto realtà ha scatenato il tifo interista contro un bersaglio unico: Antonio Conte. Il tecnico salentino è diventato infatti il bersaglio principale della rabbia dei sostenitori della Beneamata per l’ennesimo fallimento europeo del club al termine di un inizio di stagione quantomeno problematico, che sui social ha preso la forma dell’hashtag #ConteOut.

L’Inter eliminata dalle coppe e la rabbia di Conte in tv

L’Inter eliminata ai gironi di Champions non è una novità, visto che anche lo scorso anno i nerazzurri non furono capaci di accedere alla fase a eliminazione diretta della principale competizione europea. Se però lo scorso anno la delusione fu in parte attenuata dall’aver pescato un girone altamente competitivo e dal fatto che la retrocessione in Europa League aveva poi dato il là alla cavalcata fermata solo in finale dal Siviglia, stavolta il fallimento è totale. Il girone era abbordabile e non essere riusciti a battere gli ucraini in una partita decisiva è comunque un risultato deludente, soprattutto dopo una campagna acquisti nella quale la società ha fatto carte false per accontentare i desiderata del tecnico, nonostante le polemiche continue. E come se non bastasse sono arrivate anche le parole del tecnico a Sky, nel post partita, dove Conte ha dato la colpa dell’eliminazione al Var e agli arbitri per poi fare l’indispettito davanti ai rilievi tattici di Capello e degli altri commentatori.

Inter eliminata: i social votano per il #ConteOut

La reazione dei tifosi dopo l’Inter eliminata dalle Coppe è stata più o meno unanime, e tutti o quasi hanno trovato in Antonio Conte il bersaglio per la loro rabbia. Nasce così il #ConteOut che è presto diventato tendenza su Twitter con commenti di ogni tipo: da chi ritira fuori le famose frasi di Lippi dopo il ko di Reggio Calabria che lo portò all’addio all’Inter, ai tanti, tantissimi, che sottolineano lo stipendio da 12 milioni di euro netti del tecnico salentino. E poi la gestione del danese Eriksen, ma anche la risposta sgarbata ad Anna Billò e Fabio Capello, e il passato juventino. Insomma, una contestazione social che ha visto tornare alla ribalta il solito nome per il post Conte: Massimiliano Allegri.

