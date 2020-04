Il 34enne di Lecce che esce di casa per andare a pesca e insulta Conte in diretta social: denunciato

Mangiare pane e volpe. Un 34enne di Lecce è stato denunciato dalla Digos – con ben due ipotesi di reato – dopo aver condiviso sul suo canale Instagram un video mentre stava andando a pescare. L’uomo stava violando tutte le prescrizioni e i divieti relativi all’emergenza sanitaria e ne era consapevole visto il contenuto del filmato trasmesso in diretta. Sta di fatto che tutto questo non gli è bastato: nel suo video insulta Conte, la sua compagna e prova a farsi beffa dei provvedimenti. Ma condividerlo sui social non è stata una mossa propriamente azzeccata.

Il video, diventato virale e disponibile anche sul sito de Le Iene, è stato trasmesso in diretta sulla pagina Instagram dell’uomo. Oltre a non rispettare il codice della strada, utilizzano lo smartphone alla guida della sua automobile, il 34enne si vanta con gli amici – che nel frattempo stavano commentando quel filmato in diretta – di aver violato le prescrizioni. Ma questo non basta. Dall’inizio alla fine del video, insulta Conte e la sua compagna, con termini volgari e irripetibili.

Insulta Conte mentre va a pesca: denunciato

«Dottor Conte, venga a parlare con me, con le sue quattro lauree che ha e vediamo chi ne sa di più e chi ne sa di meno», questa è la parte meno volgare tra le parole pronunciate dal 34enne di Lecce. Quel filmato è diventato – seguendo le regole non scritte dei social – virale in pochissimo tempo. Un grave guaio per l’uomo dato che il video è finito anche sotto l’attenzione della Digos che lo ha denunciato: in primis per aver violato le disposizioni anti-covid (andare a pesca non è uno spostamento per necessità); in secondo luogo per oltraggio a corpo politico. Quando per fare i furbi si fa la fine dei pesci rossi.

