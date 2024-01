La grande sconfitta degli editori

Avreste mai pensato che Chiara Ferragni (ma centinaia di altre “personalità social”) potessero mai essere equiparate a un imprenditore che investe nella creazione, nello sviluppo, nella vita e nella sopravvivenza di una testata giornalistica? Sembrava essere un sillogismo impossibile. Una di quelle battute da bar che lasciano il tempo che trovano. E, invece, il paradosso è stato servito mercoledì 10 gennaio, con la pubblicazione delle linee guida dell’Agcom che obbligano (in attesa del codice di condotta) i content creator a rispettare il Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi. Di fatto, dunque, gli influencer sono come gli editori.

LEGGI ANCHE > Non chiamatele linee guida anti-Ferragni: l’Agcom spiega come gli influencer devono rispettare il Tusma

Paradosso nei paradossi, visto che da anni si dibatte sul fatto che dovrebbero essere imprenditori (e piattaforme) come Mark Zuckerberg ed Elon Musk a essere equiparati, nei doveri, agli editori. Eppure, mentre i legislatori di tutto il mondo si muovono con una velocità da bradipo in una direzione che, in realtà, sembrano non voler percorrere, chi dovrebbe essere etichettato (per l’uso e il profitto che trae dall’utilizzo delle notizie) come editore resta in un limbo indefinito, mentre i singoli soggetti che – con più o meno successo – guadagnano attraverso i social network, vengono messi alla stessa stregua (seppur nei doveri) di un editore. Eppure, la storia più o meno recente della rete e del suo ecosistema racconta una storia ben diversa.

Influencer come editori, l’ennesima grande sconfitta

Il velo sui social network e sul loro ruolo “etico e rivoluzionario” è caduto da tempo ed è facilmente riscontrabile come effettuino ingerenze non solo nella forma ma anche nel contenuto. Lo abbiamo visto con le penalizzazioni algoritmiche subite da attivisti palestinesi e giornalisti occidentali, a ridosso del 7 ottobre 2023. Ogni social network è una piattaforma, ogni piattaforma è un brand, un’app, un luogo digitale dove un utente entra per approvvigionarsi di informazioni. Una scelta simile a quella compiuta una volta, quando ci recavamo in edicola per acquistare un determinato giornale a noi maggiormente gradito.

Ed è qui che, per esempio, doveva essere Mark Zuckerberg a finire nel grande contenitore degli editori. Piattaforme che diventano “organi di informazione” a cui si affidano le persone. E, invece, ecco che le nuove linee guida di Agcom virano nella direzione opposta, dando quel “ruolo” agli influencer che utilizzano i social network e, di fatto, annullando qualsiasi tipo di mobilitazione verso quella strada che sembrava essere, qualche anno fa, il percorso naturale delle piattaforme.

Le differenze