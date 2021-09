Dazn darà un indennizzo a chi ha avuto il problema oggi

Una marea di segnalazioni per il problema di accesso alla piattaforma di Dazn di oggi e al relativo down subito (non a livello di streaming questa volta, ma proprio al momento della login, come vi abbiamo raccontato qui). Una conseguenza che sarà sicuramente valutata a livello centrale dall’azienda e che avrà, questa volta (a differenza dei problemi delle precedenti giornate) una conseguenza diretta anche sugli utenti.

Indennizzo Dazn per i clienti che hanno riscontrato problemi oggi

Il problema è durato per circa mezz’ora, impedendo agli abbonati di assistere a buona parte del primo tempo di Sampdoria-Napoli e di Torino-Lazio. Per questo Dazn ha deciso di intraprendere un’azione radicale. Ecco lo statement ufficiale:

«Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30 – annuncia Dazn, che poi si scusa -. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perchè sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indennizzo».

Dunque una forma di rimborso per gli abbonati. Le modalità saranno definite nelle prossime ore.