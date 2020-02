Frecciarossa deragliato a Lodi: due morti e diversi feriti

Il Frecciarossa Mille Av 9595 copriva la linea Milano-Salerno. Intorno alle 5.45 di questa mattina, quando il convoglio stava attraversando la zona di Livraga in provincia di Lodi, è deragliato: i due macchinisti sono rimasti uccisi nel terribile schianto, che ha provocato anche diversi feriti. Il bilancio sarebbe potuto essere ancora più grave. In quella tratta, tuttavia, viaggiavano soltanto 28 passeggeri sul treno. Al momento, è noto che la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli si sta recando sul luogo dell’incidente per valutare di persona l’entità di quanto accaduto e per ricevere spiegazioni in merito alla dinamica del deragliamento.

La ministra @Paola_Demicheli sta andando sul luogo del deragliamento del treno #frecciarossa nella provincia di Lodi. — MIT (@mitgov) February 6, 2020

Frecciarossa deragliato: morti i due macchinisti

Ancora ignote le cause che hanno portato al deragliamento del treno: ma possiamo comunque fornire qui una prima dinamica dei fatti. Il convoglio era il primo dell’alta velocità che era partito da Milano alle 5.10 del mattino. Dunque, lo schianto è avvenuto dopo circa mezz’ora di viaggio. La linea dell’alta velocità nei pressi di Milano è totalmente bloccata per permettere ai soccorritori di effettuare gli opportuni rilievi del caso e di offrire aiuto alle persone rimaste intrappolate nei vagoni del treno deragliato.

#Lodi, incidente treno alta velocità. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro, accertata una vittima, segnalato un disperso #6febbraio aggiornamento ore 7:30 pic.twitter.com/2cqmIlS09j — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 6, 2020

Ovviamente, ritardi e ripercussioni si registreranno su tutta la linea dell’Alta Velocità in Italia. Sarebbero almeno due, compresa la motrice che si è completamente ribaltata, i vagoni che sono usciti dai binari. La motrice ha urtato diversi cartelli e diversi oggetti di ostruzione lungo il percorso. Anche per questo motivo, i macchinisti che si trovavano all’interno sono morti sul colpo.

Il prefetto ha confermato la morte di due persone, mentre sui social network c’è cordoglio e tristezza per quanto accaduto. Moltissime testimonianze arrivano da passeggeri pendolari che usufruiscono dell’alta velocità quasi ogni mattina. Tra questi, anche l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi che si è chiesto come sia stata possibile una tragedia del genere: «Chi prende il Frecciarossa quasi tutti i giorni – ha scritto su Twitter – si domanda come possa essere accaduto. Ma adesso, prima di tutto, solo le condoglianze alle famiglie e il grazie ai soccorritori».

Frecciarossa deragliato: le ripercussioni sul traffico ferroviario

Al momento, Trenitalia sta riprogrammando tutta la tabella oraria per la giornata del 6 febbraio. La linea dell’Alta Velocità Milano-Bologna al momento è sospesa. Su tutta la tratta dell’alta velocità i ritardi superano l’ora, mentre ci sono ripercussioni anche sul traffico regionale: la media dei ritardi su questa linea, in questo momento, è di circa dieci minuti. Trenitalia cercherà di non sovraffollare la linea tra Milano e Piacenza studiando percorrenze alternative. Ma si annuncia una vera e propria giornata nera per il trasporto ferroviario in tutta Italia.

