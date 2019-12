Non solo la fondazione Open di Matteo Renzi, ma anche Beppe Grillo e la Casaleggio Associati si ritrovano coinvolti nell’indagine che appura le operazioni sospette effettuate dalla Moby Spa di Vincenzo Onorato. Sembra infatti che l’Unità antiriciclaggio di Bankitalia abbia segnalato dei bonifici da parte dell’azienda a sostegno del Blog di Beppe Grillo.

L’altra faccia dell’inchiesta su Open che coinvolge Grillo e Casaleggio

LEGGI ANCHE> Guai a paragonare i soldi della Fondazione Open a quelli di Casaleggio, parola di Dibba

La Moby Spa di Vincenzo Onorato avrebbe cercato appoggi politici non solo dal lato di Matteo Renzi ma anche del Movimento 5 Stelle. La compagnia di navigazione che ha preso in eredità Tirrenia è titolare di una convezione con lo Stato dal valore di 72 milioni. Su questo punto, l’Unione Europea ha avviato una istruttoria al fine di verificare se si tratti di un «aiuto di Stato». Ed ecco allora che si spiegherebbero i tentativi di ottenere appoggio da parte di fondazioni e associazioni legate al mondo della politica. Su questo punto stanno indagando gli inquirenti.

Il rapporto tra Onorato e Grillo

Oltre al nome di Matteo Renzi quindi spunta anche quello di Beppe Grillo. Le «operazioni sospette! segnalate dall’Uif riguardano un «contratto di partnership» stipulato per due anni, dal 2018 al 2019, con l’azienda che ha in gestione il Blog di Beppe Grillo. All’interno l’azienda prevede di versare 120mila euro all’anno per ricevere in cambio l’inserimento di messaggi pubblicitari sulla piattaforma, la pubblicazione di uno spot al mese, e contenuti redazionali con interviste a testimonial Moby da ripubblicare anche sui canali social Facebook, Twitter e Instagram. Un contratto che ha fatto alzare le antenne, facendo sospettare un finanziamento politico mascherato. Per verificare la congruità della somma, sono scattate verifiche sui prezzi offerti anche ad altre aziende.

La Casaleggio Associati

Beppe Grillo la sua parte l’ha fatta: quando Moby siglò la tanto contestata convenzione in Sardegna nel 2018, il comico difese a spada tratta Onorato, a cui è legato anche da un rapporto di amicizia. Onorato però si è poi rivolto anche alla Casaleggio Associati, nel giugno del 2018. Con la piattaforma ha preso accordi per «la stesura di un piano strategico e la gestione di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli stakeolder del settore marittimo sulla limitazione dei benefici fiscali del Registro Internazionale alle sole navi che imbarcano equipaggi italiani o comunitari». «Sensibilizzare le istituzioni e raggiungere una community di un milione di persone» continua, impegnando una cifra di 600 mila euro, ma con altre clausole come il versamento di 250 mila euro ad obiettivo entro 12 mesi e 150mila euro ad obiettivo tra i 12 e i 24 mesi.

(Credits immagine di copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO)