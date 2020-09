Si fa sempre più grave l’emergenza incendi in California. Le fiamme che da giorni stanno devastando lo Stato che si affaccia sul Pacifico non sembrano rallentare e anzi, dopo le otto foreste nazionali chiuse a inizio settimana, mercoledì il servizio forestale federale ha deciso di chiudere anche le restanti 10 a causa di “incendi mai visti prima in tutto lo Stato”. A San Francisco invece il cielo è diventato arancione e la città sembra il set di Blade Runner.

Incendi in California, chiusi le 18 foreste nazionali dello Stato

È la prima volta nella storia che tutte e 18 le foreste nazionali della California vengono chiuse contemporaneamente. Da mercoledì infatti anche Eldorado National Forest, Klamath National Forest, Lassen National Forest, Mendocino National Forest, Modoc National Forest, Six Rivers National Forest, Plumas National Forest, Shasta-Trinity National Forest, Tahoe National Forest e Lake Tahoe Basin Management Unit sono chiusi e ne verrà rivalutata l’apertura giorno dopo giorno. I 10 parchi si vanno ad aggiungere agli altri otto (Stanislaus National Forest, Sierra National Forest, Sequoia National Forest, Inyo National Forest, Los Padres National Forest, Angeles National Forest, San Bernardino National Forest e Cleveland National Forest) che erano già stati chiusi lunedì.

ESCAPING THE FLAMES: Motorists forced to flee fast-moving wildfire in California's Sierra National Forest. The so-called Creek Fire ignited on Friday evening and quickly exploded to more than 45,000 acres with 0% containment. https://t.co/YbmUOIuHeZ pic.twitter.com/E6UcGO7Huw — ABC News (@ABC) September 6, 2020

A giustificare la chiusura sono “l’enorme quantità di grandi incendi e il comportamento aggressivo delle fiamme” spiegano le guardie forestali dello Stato, definendo “storica” la situazione in atto e sottolineando che queste “chiusure temporanee” delle foreste sono “necessarie per proteggere il pubblico e i vigili del fuoco” e resteranno in atto fino a quando i visitatori potranno tornare a visitare le zone in sicurezza. Gli incendi in California infatti hanno già bruciato oltre 9.300 km quadrati nel solo 2020 e storicamente il momento peggiore per i roghi nello Stato è l’autunno.

Incendi in California, il cielo arancione a San Francisco

A rendere ancora più evidente la gravità della situazione sono le immagini che arrivano da San Francisco, dove il cielo è diventato arancione a causa del fumo delle fiamme, scatenando paragoni con il film Blade Runner ma anche la paura e i timori di chi vive nella città californiana. Timori e ansie condivise anche dall’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ha utilizzato alcune immagini per ricordare l’importanza della battaglia contro il riscaldamento globale e come ci sia anche questa lotta per salvare l’ambiente in gioco nelle elezioni americane del prossimo 3 novembre.

The fires across the West Coast are just the latest examples of the very real ways our changing climate is changing our communities. Protecting our planet is on the ballot. Vote like your life depends on it—because it does. pic.twitter.com/gKGegXWxQu — Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2020

Eli Harik wears a mask while gazing at the Bay Bridge and heavy orange skies due to nearby wildfires hanging over San Francisco on Wednesday, September 9 @sfchronicle pic.twitter.com/B2wahjkeRw — Jessica Christian (@jachristian) September 9, 2020