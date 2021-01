Ilona Staller risponde alla dichiarazione di Brigitte Bardot sul Covid sotto un articolo del Messaggero

Il Messaggero ha riportato le dichiarazioni di Brigitte Bardot sul Covid – rilasciate tramite un’intervista con il settimanale Oggi – e Ilona Staller ha commentato l’articolo condiviso sui social come se parlasse con la celebre attrice. L’opinione della celebre attrice che ha fatto tanto discutere si può riassumere così: «Il Covid è un bene, ristabilisce la popolazione: siamo troppi sulla terra». A questa affermazione sono conseguite una serie di reazioni, compresa quella di Ilona Staller di questa mattina.

Cosa ha detto Brigitte Bardot sul Covid

L’opinione espressa dalla diva è inedita e ha trovato spazio sui maggiori quotidiani nazioni. Che sia per far parlare di sé – considerata la riedizione della sua biografia -, o perché lo pensa veramente, la Bardot ha risposto che lei dal Covid non si protegge perché non vede nessuno: «Non saranno le capre a contagiarmi». L’attrice ha anche espresso una posizione in merito al virus: «Temo che il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine. Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questa Terra saranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti», aggiungendo che il Covid altro non è che «una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi non siamo in grado di controllare».

La risposta Ilona Staller Brigitte Bardot

Tra i vari commentatori all’articolo del Messaggero condiviso su Facebook arriva anche quello di Ilona Staller, che sembra volersi rivolgere direttamente all’attrice esprimendo innanzitutto ammirazione per la sua bellezza ma dicendosi contraria a quanto affermato dalla diva: «Carissima Diva Brigitte ti ho sempre ammirata per la tua bellezza, per il fatto che anche tu come me, SIAMO ANIMALISTI!!! MA ti prego, non puoi dichiarare che è un bene che una parte della popolazione nel mondo giusto che muoia!!!!!!!!! Tutti noi abbiamo il diritto di vivere su questa terra!!!!!». Chissà se il messaggio giungerà alla destinataria.