Ilaria, i suoi 26 anni e la morte in un incidente mentre andava alla messa di Natale

Stava svoltando con la sua auto per raggiungere il parcheggio della chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce, in provincia di Frosinone. La sua vettura, tuttavia, è stata travolta da un’altra macchina – una Giulietta – che, stando al racconto dei testimoni, viaggiava a velocità sostenuta. Ilaria Lai, laureata in sociologia, 26 anni, una vita impegnata nel volontariato, è morta sul colpo, travolta in un’incidente stradale mentre si stava recando alla messa della Veglia di Natale.

Ilaria Lai, la morte in un incidente la notte di Natale

La sua storia ha immediatamente fatto il giro del web. Il fenomeno degli incidenti stradali, si vedano anche gli ultimi due casi di cronaca che hanno coinvolto persone giovanissime, dalla morte di Gaia e Camilla a Roma, fino a quella della promessa del nuoto Dario D’Alessandro, sta diventando sempre più preoccupante, con i dati che – da qualche anno a questa parte – sono in controtendenza rispetto alla loro diminuzione nell’ultimo periodo.

Sull’incidente della notte di Natale, che ha sconvolto la comunità di Arce, stanno indagando i carabinieri di Sora sotto la direzione della procura di Cassino. Ilaria Lai si stava recando a messa insieme al padre, che è rimasto ferito nell’impatto. Per la ragazza di 26 anni non c’è stato invece nulla da fare. Da anni, Ilaria Lai si impegnava nel volontariato con le associazioni che operano sul territorio del comune ciociaro, in modo particolare con la protezione civile che opera nella sezione di Fontana Liri.

