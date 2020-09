“Il Covid non è letale come dicono”, ma lui è morto proprio di quello

La Cain Gang c’è cascata di nuovo. Sul profilo Twitter del gruppo è apparso il tweet di Cain che sosteneva che il virus non è così letale come “sostengono i media principali”. Peccato che proprio Herman Cain, l’ex candidato repubblicano cui apparteneva il profilo, sia morto proprio a causa del Covid lo scorso 30 luglio.

LEGGI ANCHE > Cain attacca Harris, ma è morto da due settimane

Il tweet di Cain e la retromarcia

Non è la prima volta che la figlia di Cain, che gestisce il profilo che una volta era del padre, deve correre ai ripari dopo un tweet sfortunato. Lo scorso 13 agosto infatti aveva attaccato la fresca nomina di Kamala Harris come candidata alla vice presidenza degli Stati Uniti scordandosi però di modificare il nome del profilo. E così i social erano esplosi, tra commenti, risposte e prese in giro a un tweet scritto da una persona morta due settimane prima. Herman Cain infatti è morto a causa del Covid lo scorso 30 luglio. E proprio per questo il commento postato dal profilo gestito dalla figlia, che nel frattempo è diventato Cain Gang, ha fatto discutere. Il fatto che il tweet di Cain Gang sostenga che i media starebbero sopravvalutando il rischio di morte legato al Covid, quando proprio Cain è morto a causa del virus, è in effetti un corto circuito troppo incredibile per essere vero.

A deleted tweet from Herman Cain’s Twitter account pic.twitter.com/cuHMjN4LV1 — Aaron Rupar (@atrupar) August 31, 2020

E infatti poche ore dopo il tweet di Cain è stato cancellato. Troppo tardi però perché non ci fossero screenshoot e non partisse la nuova discussione sulla gestione del profilo e sul fatto che Cain abbia contratto il virus al famigerato rally di Trump a Tulsa dove il compianto ex Ceo di Godfather Pizza si era fatto fotografare senza mascherina e in gruppo in barba al distanziamento sociale. Cain infatti era uno dei principali esponenti del movimento contrario a ogni forma di difesa contro il virus. Una coerenza evidentemente tramandata anche ai figli nonostante tutto.