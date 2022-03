I negazionisti della guerra in Ucraina pubblicano immagini di film per dire che la guerra è una bufala

Proseguono indefessi nella loro marcia per negare l’esistenza di un’invasione e di una guerra condotta dalla Russia in Ucraina. Lo fanno additando “gli altri” di fake news, pubblicando palesi bufale e facendo sponda (nella loro comunicazione fallace) su immagini che, in realtà, sono tratte da backstage di pellicole realizzate diversi anni prima. I negazionisti della guerra sono tutti filo-putiniani e continuano – via social – a fare disinformazione palese. Un esercito che non si ferma neanche davanti alle evidenze.

LEGGI ANCHE > Il video che mostra la “bufala della guerra in Ucraina” è una bufala

Nelle scorse settimane abbiamo parlato di quel video (spacciato per reale) con cui i negazionisti della guerra avevano provato a sostenere la loro tesi della “messinscena” in Ucraina. Peccato che quel filmato facesse parte del backstage del film “Invasion Planet Earth” di Simon Cox (uscito nelle sale nel 2019, ma girato diversi anni prima). E ora la storia si ripete.

L’utente che ha diffuso (tra i tanti) questo filmato che mostra un attore – una comparsa – mentre viene truccato dall’addetta di turno, non si limita a decontestualizzare il video, ma a corredo inserisce quel classico commento a sostegno della sua tesi bufalesca: «Vittime ucraine dei russi? Ciack (sì, con errore, ndr) si gira! Avanti signori e signore! La paga e (e non “è”, ndr) buona per qualche oretta di show. Un passaggio dalle manine delicate della truccatrice e… Azione!».

Negazionisti della guerra in Ucraine e le immagini di film

Peccato che lui viva nella menzogna di quel che condivide e propina ai suoi “amici” social. Perché quel video non è altro che il backstage delle riprese di una serie tv girata in Ucraina nel 2020.

Contamin, una serie televisiva (prodotta dalla casa di produzione ucraina Driu Productions) e diretta da Daria Driuchenko. E questa bufala è arrivata in Italia dai negazionisti della guerra in Ucraina che vivono all’estero.

Peccato per loro che quelle immagini non siano mai state utilizzate da testate per parlare dell’aggressione russa all’Ucraina. Si tratta, ancora una volta, del classico tentativo di etichettare un tema come bufala, pubblicando bufale.