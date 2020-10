Positiva al Covid Hope Hicks, uno dei consiglieri più vicini a Trump

La notizia di Hope Hicks positiva al Covid fa tremare la Casa Bianca. Lo scoop di Bloomberg e del New York Times infatti riguarda una delle assistenti più vicine a Donald Trump, col quale ha viaggiato anche a Cleveland per il dibattito presidenziale di martedì e in Minnesota, dove il presidente mercoledì ha tenuto uno dei suoi rally elettorali.

Hope Hicks positiva al Covid, era sull’Air Force One senza mascherina

Dopo la notizia di Hope Hicks positiva al Covid sono partiti i controlli e subito in molti hanno notato una foto della fedelissima del presidente che scendeva dall’Air Force One senza indossare la mascherina. Ma Hicks è stata di recente anche sul Marine One con Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e membro di primo piano dell’amministrazione. Fatti che hanno creato preoccupazione all’interno della Casa Bianca, che ha fatto sapere per bocca del suo portavoce Judd Deere che “il presidente ha a cuore la propria salute e sicurezza e quella di tutti coloro che lavorano con lui”. Frasi che evitano di nominare Hicks per nome anche se Deere ha sottolineato che la Casa Bianca “segue tutte le direttive del CDC per limitare l’esposizione al Covid 19 nell’edificio e ogni volta che il presidente è in viaggio”.

Top Trump aide Hope Hicks tests positive for the coronavirus. She accompanied the president on several recent trips. https://t.co/aJPmxqSaEb — The Washington Post (@washingtonpost) October 2, 2020

Il peso per Trump di Hope Hicks positiva al Covid

A rendere duro il colpo di Hope Hicks positiva al Covid, è il fatto che la 31enne del Connecticut è sempre stata una forza stabilizzante nel caos creato all’interno della Casa Bianca dal presidente Trump. Membro della Trump Organization prima della vittoria di Trump nel 2016, Hicks ha guadagnato peso e importanza col passare degli anni passando da direttrice della comunicazione della Casa Bianca a political adviser, confermando di essere una delle voci più ascoltate dal presidente.