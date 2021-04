Neanche la malattia ferma gli haters di Laura Boldrini

Laura Boldrini è malata ma nemmeno questo ferma gli haters. La notizia è stata data da lei stessa sulla sua pagina Facebook ieri. Un messaggio molto umano nel quale la deputata del PD informa colleghi e cittadini del perché, per un po’, dovrà seguire con meno costanza le attività legate al suo lavoro. Sono in molti ad averle espresso solidarietà sotto quel post ma, come troppo spesso accade, sono comparsi sul web anche gli haters della Boldrini. Seppure Matteo Salvini – che da sempre è stato catalizzatore dell’odio attorno all’ex presidente della Camera – abbia giustamente espresso la sua solidarietà nei confronti di Boldrini, gli haters Boldrini malata (e suoi fans) non si sono risparmiati i commenti più beceri.

LEGGI ANCHE >>> L’hater della Boldrini che aveva chiesto su FB «più piombo nelle p38» condannato a 6 mesi

Haters Boldrini malata: «Il problema è fare della debolezza di una persona un fatto politico»

Laura Boldrini lancia un messaggio ai suoi fans,sta male, forse cerca il supporto di chi le vuole bene perchè deve affrontare un’operazione seria..I fanS di Salvini e Libero si scatenano con il loro odio seriale. Due li denunceremo noi..#ORABASTA #facciamorete pic.twitter.com/4BMWAZK9Lv — Rete Italiana Antifascista (@Italiantifa) April 9, 2021

Abbiamo sentito Luca Venneri, coordinatore nazionale di Rete Italiana Antifascista, che si spende ogni giorno per contrastare il fenomeno dell’odio in rete. Proprio loro hanno raccolto una serie di commenti di haters sotto il tweet di solidarietà di Salvini e sotto i post di Libero, rispondendo anche ad alcune persone e informandole che saranno querelate: «Questo è il nostro modello di base come Rete Italiana Antifascista. Uno dei nostri obiettivi, nascendo, era quello di mettere un freno a questi rigurgiti neo-fascisti denunciandoli e collaborando con le forze dell’ordine. Ci occupiamo di rilevare gli illeciti e di portarli alla polizia postale, seppure poi ci vogliano almeno un paio di anni perché c’è tutta la parte delle indagini, della ricerca delle persone fisiche, della notifica del fatto. Il nostro lavoro, in particolare quello del nostro garante Fabio Cavallo, è continuo in questa lotta per creare una rete in cui le persone deboli e che hanno meno capacità di essere diffusive siano supportate».

«Esistono persone come Laura Boldrini che, più di tutte, sono soggette a questi shitstorm per via della narrazione che ne è stata fatta. Narrazione che mira alla pancia e che ben poco ha a che fare con il pensiero politico. Il problema, oggi, è che si fa della debolezza di una persona un fatto politico. E se anche oggi Salvini ha espresso solidarietà, lui è un personaggio pubblico e – in quanto tale – qualsiasi cosa abbia detto in passato ha prodotto un effetto. Ciò di cui abbiamo bisogno e che la politica faccia bene, faccia in fretta e che tenga ben presente questa responsabilità in qualità di personaggi pubblici. Basta istigare le persone perché dalle parole, molte volte, si arriva ai fatti».

Anche sotto i post di Libero e Il Giornale la situazione non è diversa

Anche sotto i quotidiani che più degli altri hanno alimentato questa narrazione su Laura Boldrini non mancano, tra i commenti di solidarietà, quelli degli haters. I lettori di Libero non si sono risparmiati, come vediamo in questi esempi di menefreghismo. Ancor meglio coloro che, leggendo questi commenti e questo tipo di notizie, si esprimono con una risata.

Stessa storia sotto i post social de Il Giornale in merito alla questione.