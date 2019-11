Harry Styles, dopo il successo della sua conduzione al Saturday Night Live del 16 novembre che lo ha portato ad essere trend topic per tutta la sera e il giorno seguente, è di nuovo in tendenza, ma i commenti sono molto meno positivi. In rete è nata infatti la polemica legata alla prevendita in anteprima dei biglietti per il suo nuovo tour, riservati esclusivamente ai clienti American Express.

Harry Styles travolto dalle polemiche per le prevendite solo con American Express

Per essere un cantante che conta una fan base giovane, eredità della sua esperienza con i One Direction, Harry Styles strizza l’occhio al pubblico più “redditizio”. I biglietti per il Love On Tour 2020 saranno infatti ufficialmente in vendita da venerdì 22 aprile dalle ore 10, ma da oggi 18 novembre è possibile accedere alla prevendita esclusiva per ottenere i posti migliori per le date italiane del 15 e 16 maggio 2020, rispettivamente al Pala Alpitour di Torino e all’Unipol Arena di Bologna. I requisiti per accedere alla prevendita hanno però deluso i fan dell’ex one direction: sono infatti riservate ai clienti American Express. Se in rete in molti stanno chiedendo aiuto ai possessori della carta di credito solitamente associata ad una situazione economica superiore alla media, molti fan si stanno lamentando che non riusciranno a ottenere posti «decenti» e che gli toccherà vedere il concerto del loro beniamino «con il binocolo». Non solo, ad essere proibitivo è anche il costo. Il più economico, per il settore 3, costa 38,03 euro (incluse prevendite e commissioni) e sale via via che ci si avvicina al palco, arrivando a 86,83 euro a persona per il parterre in piedi. Riservato a pochissimi invece il Biglietto Early Entry Vip che costa la bellezza di 199,29 euro. Ad onor del vero, include una serie di benefit esclusivi: oltre al biglietto parterre in piedi, chi lo acquista riceverà un oggetto di merchandise escluso, l’ingresso anticipato rispetto ai “normali” possessori del biglietto parterre, un «laminato ricordo del tour di Harry Styles” e il check in con lo staff nel luogo dell’evento. Non si tratta però di un fulmine a ciel sereno. All’annuncio delle date del tour 2020 per promuovere “Fine Line” il secondo album da solista di Styles, anticipato dai singoli Lights Up e Watermelon Sugar, era stata resa nota anche la partnership ufficiale con American Express. «Siamo entusiasti di collaborare con Harry per offrire una nuova esperienza American Express ai nostri membri della Card, incluso il primo accesso al suo tour globale e una notte irripetibile al suo show di una notte al Forum» aveva infatti dichiarato Brandy Sanders, Vice Presidente , Global Entertainment Partnerships & Experiences di American Express, aggiungendo che l’azienda è conscia di «quanto siano appassionati i nostri titolari di carte per la musica, quindi è entusiasmante continuare a offrire loro un accesso senza pari agli artisti che conoscono e amano».

