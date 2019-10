Avril Lavigne è tornata dopo la malattia: il nuovo tour partirà dall’Italia 

Avril Lavigne è tornata. Dopo la lunga pausa dalla musica per guarire dalla malattia di Lyme, la cantante canadese ha annunciato che presto tornerà a calcare i palchi di tutto il mondo. E per dare il via al tour europeo ha scelto Milano.

La malattia di Lyme: la sofferenza di Avril Lavigne nel nuovo album “Head above water”

Quando annunciò diversi anni fa che doveva temporaneamente ritirarsi per guarire da una malattia, Avril Lavigne spezzò il cuore dei suoi tanti fan. Per diversi mesi girarono le teorie più diverse: una gravidanza, depressione, un cancro. Poi la cantante canadese decise di raccontare la sua battaglia contro la malattia di Lyme. Un malore poco conosciuto eppure molto diffuso, tanto che il New York Times l’ha definita “la «malattia infettiva che si diffonde più rapidamente nel mondo dopo l’AIDS» ma che spesso viene scambiato per una forma di depressione acuta. La malattia, che viene trasmessa attraverso le zecche portatrici del batterio spiraliforme Borrelia burgdorferi, ha infatti dei sintomi difficili da individuare. Eritemi cutanei, problemi alle ossa, alterazioni neurologiche e cardiache e una sensazione generale di spossatezza, apatia.

«Avevo accettato la morte e sentivo il mio corpo spegnersi. Mi sentivo come se stessi affogando. Incapace di respirare» ha raccontato ex sk8ter girl canadese nel 2018 presentando sul blog ufficiale il nuovo singolo “Head above wear”. Nel 2014 durante un tour Avril Lavigne capì che qualcosa non andava: «Sono dolorante, affaticata, non riesco a uscire dal letto. Che diavolo mi succede?» aveva scritto sui suoi social network. E nel 2018 in una intervista con Billboard raccontò che «per due anni» era rimasta «inchiodata al letto». Una battaglia difficilissima, tanto che arrivò ad ammettere di aver «accettato il fatto che stavo per morire». Fortunatamente, la diagnosi è arrivata tardi ma in tempo, e la cantante è riuscita a curarsi e guarire. Una lotta che lei racconta nel suo nuovo album:«Mi sentivo in quel momento come fossi sott’acqua, annegando, e cercavo di risalire in superficie per respirare. E pregavo ‘Dio, aiutami a mantenere la testa sopra la superficie dell’acqua». È infatti “Head above water” il titolo del suo nuovo progetto che l’ha portata in tour negli Stati Uniti l’ultimo anno.

Avril Lavigne è tornata dopo la malattia: il nuovo tour partirà dall’Italia

Ora Avril Lavigne è pronta per tornare a incontrare i suoi fan in tutto il mondo. Prima del tour in Giappone, Cina e Sud-Est Asiatico, ci sarà quello europeo che prenderà il via proprio da Milano il 16 marzo 2020. La cantante ha scelto il Fabrique per tornare nel vecchio continente dove suonerà fino al 2 aprile in 11 date tra Amsterdam, Parigi, Berlino e Manchester.

Per ogni biglietto del tour europeo verranno devoluti 2 euro alla The Avril Lavigne Foundation che si occupa di dare assistenza medica e psicologica alle persone colpite dalla malattia di Lyme, o da altre disabilità.

(credits immagine di copertina: © Angel Marchini/SOPA Images via ZUMA Wire)