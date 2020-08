Arrestato a Mykonos il capitano del Manchester United

Un diverbio fuori da un bar, la rissa e poi l’arrivo della Polizia. Il difensore della Nazionale inglese e capitano del Manchester United, Harry Maguire, è stato arrestato nella notte a Mykonos. Secondo le prime ricostruzioni, l’alterco sarebbe nato tra il calciatore e alcuni turisti britannici in vacanza sulla nota isola greca. All’arrivo degli agenti, tutti i protagonisti di questo diverbio si sarebbero scagliati anche contro le forze dell’ordine. Per questo motivo tra gli arrestati è finito anche il giocatore.

Come riporta il tabloid britannico The Sun, il Manchester United è venuto immediatamente a conoscenza di cosa è accaduto alle prime ore dell’alba di oggi sull’isola greca e ha diramato questa nota: «Il club è al corrente del presunto incidente che ha coinvolto Harry Maguire a Mykonos. Sono stati avviati contatti con Harry che sta collaborando totalmente con le autorità greche».

Harry Maguire, il capitano del Manchester United arrestato a Mykonos

Il capitano dei Red Devils si trova sull’isola di Mykonos dove sta completando le sue vacanze prima di tornare in Inghilterra e iniziare il ritiro pre-stagione con i suoi compagni di squadra. Il club, infatti, ha concluso la propria stagione in ritardo rispetto alle altre compagini della Premier League, a causa dei suoi impegni europei (conclusi con l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro il Siviglia, che questa sera affronterà l’Inter in finale).

Rissa e resistenza a pubblico ufficiale

Secondo le notizie che arrivano da Mykonos, il motivo dell’arresto di Harry Maguire non sarebbe stata la rissa, ma la resistenza a pubblico ufficiale. Il capitano del Manchester United, infatti, si sarebbe scagliato contro gli agenti intervenuti fuori dal bar greco per tranquillizzare gli animi.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Harry Maguire)