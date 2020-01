Harry e Meghan inaugurano il 2020 della Regina Elisabetta II nel peggiore dei modi. L’annuncio dato senza il benestare della Regina, poi la fuga di Meghan. A gestire le tensioni e le trattative con la Royal family è rimasto solo Harry. E ormai si parla già di Megexit.

Tensioni nella Royal Family: Meghan sarebbe già in Canada con il figlio, Harry lasciato da solo a trattare

Quando i duchi del Sussex hanno annunciato di voler fare un passo indietro dalla Royal Family ed essere autonomi, a molti appassionati delle vicende di Buckingham Palace è tornato alla mente un monologo della terza stagione della serie Netflix “The Crown”: «Per ogni George c’è un Edoardo, per ogni Elizabeth c’è una Margaret». E ora, per ogni William c’è un Harry. Ed è proprio Harry che dovrà gestire le trattative con la nonna e Regina dopo l’annuncio shock, poiché la consorte Meghan è già volata in Canada per raggiungere il piccolo Archie, che era rimasto lì dalle feste natalizie che la coppia dei duchi del Sussex aveva passato lontano da Buckingham Palace.

I cittadini della regina sono spaccati in due: da un lato il museo delle cere Madame Tussauds di Londra ha già tolto le due figure di Harry e Meghan dal set reale, dall’altro gli inglesi più romantici premiano la fuga della giovane coppia che doveva modernizzare la famiglia reale.

We’ve got to respect their wishes 🤷‍♂️ #Megxit pic.twitter.com/mb936VcqRd — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) January 9, 2020

Le trattative però non saranno semplici. Harry e Meghan non vogliono infatti rinunciare “in toto”: rimarrebbero parte della famiglia reale ma non in veste “senior”. Pur volendosi trasformare in una coppia finanziariamente indipendente, non smetterebbero di godere di alcuni benefit. Almeno, se Harry dovesse riuscire a trattare con la sua famiglia come spera. Ma l’atmosfera non è affatto delle migliori: secondo le fonti di palazzo la Regina è «triste» e «profondamente delusa», mentre i principi Carlo e William sarebbero «incandescenti di rabbia». La diserzione della coppia è stata definita «un fulmine a ciel sereno» anche se sono emersi i dettagli della vicenda.

Pare infatti che Harry avesse paventato al padre Carlo l’idea di trasferirsi in Canada con la moglie già prima di Natale. Il principe del Galles avrebbe pregato il figlio di mettere a punto un piano preciso da esporre in famiglia, cercando di prendere tempo nella speranza, probabilmente, di convincerlo a desistere. Dopo Capodanno e le feste passate lontani da Buckingham Palace, Harry avrebbe messo tutto per iscritto, ma ancora il nulla osta non sarebbe arrivato. L’ultima chance era quella di organizzare un incontro con la nonna e Regina, che però ha detto di essere disposta a incontrarlo solo dopo che il nipote avesse chiarito i dettagli con il padre Carlo. Stufi di aspettare, i duchi hanno quindi sganciato la “bomba”, dando un colpo secco.

I negoziati verranno avviati dalla Regina nei prossimi giorni, come scritto in un comunicato ufficiale che spiega come queste questioni richiedano «tempo», ma in caso di mancata intesa il principe Carlo è già pronto a tagliare i fondi alla coppia. Carlo infatti dovrebbe versare milioni di sterline ai due per l’appannaggio reale, ma non è detto che sia ancora disposto a farlo.

(Credits immagine di copertina: From Wikimedia Commons)