Il videotestamento del killer di Hanau e l’avvertimento agli americani | VIDEO

«Questo è il mio messaggio personale a tutti gli americani». Comincia così il messaggio diretto agli americani che Tobias Rathien, l’attentatore di Hanau che attorno alle 22 di ieri sera ha aperto il fuoco in due bar della comunità turca della cittadina. Il bilancio è di 11 morti e 4 feriti gravi. Il killer è stato ritrovato morto nel suo appartamento insieme a un altro cadavere, che sarebbe stato identificato come quello della madre. In queste ore si sta diffondendo un videotestamento che l’uomo ha pubblicato su Youtube il 14 febbraio. Quanto emerge porta sempre più vicino alla conferma del movente razzista.

LEGGI ANCHE >>> La lettera in cui l’attentatore di Hanau spiega che alcuni popoli che non si riescono a espellere dalla Germania vanno sterminati

«Nelle vostre basi abbandonate pregano il demonio e uccidono bambini»

This is a Video from Tobias Rathjen! He says the Devil is America and use world conspiracy theories! pic.twitter.com/OLx4QE5NWP — WaronTerrorSocialMediaIntelligenceBusiness (@TerrorWaron) February 20, 2020

Il farneticante messaggio attribuito a Tobias Rathien, il killer di Hanau, è stato cancellato insieme al profilo dell’uomo. Il video è comunque stato ripreso e sta facendo il giro della rete. Questo il testo integrale tradotto dall’inglese:

Il vostro paese è sotto il controllo di società segrete invisibili. Usano metodi sconosciuti e malvagi per il controllo della mente e moderni sistemi di schiavitù. Se non credete a quanto segue, meglio che vi svegliate, rapidamente. Nel vostro paese esistono quelle che vengono chiamate basi militari abbandonate. In alcune di queste pregano il demonio. Abusano, torturano e uccidono bambini. Queste cose assurde succedono già da molto tempo. Svegliatevi, è una realtà del vostro paese che non avete considerato. Smettetela con i media mainstream, non ne hanno idea. Il primo passo è l’informazione. Forse dovrete leggere o sentire anche da altre fonti, ma ora lo sapete. Il secondo passo è l’azione: trovate queste basi, andate in massa là e lapidateli. Il vostro dovere come cittadini americani è quello di porre fine a questo incubo. Combattete ora

L’uomo aveva anche un proprio sito che è stato già prontamente rimosso.

«Alcuni popoli che non si riescono a espellere dalla Germania vanno sterminati»

Nella lettera di addio trovata nel suo appartamento il killer di Hanau parlerebbe in maniera specifica, facendo riferimento ai turchi, di popoli che vanno sterminati poiché non li si riesce a espellere dalla Germania. Al momento risulta che non ci siano complici e, secondo Bild, il padre dell’attentatore sarebbe stato già interrogato.

(Foto copertina dal video del killer di Hanau)