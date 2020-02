La lettera in cui l’attentatore di Hanau spiega che alcuni popoli che non si riescono a espellere dalla Germania vanno sterminati

Tobias B. aveva affermato che i popoli non tedeschi in Germania andrebbero sterminati

La strage di Hanau in Germania ha una matrice razzista

Strage in due locali turchi ad Hanau, in Germania, alle porte di Francoforte. Tra le 11 vittime, anche l’assalitore, trovato morto all’interno della sua abitazione, insieme a un altro cadavere ancora da identificare. La pista dell’estremismo di destra nella strage Hanau, fomentato dalla furia razzista, sembra essere alimentata da alcuni ritrovamenti che, in queste ore, la polizia tedesca dice di aver fatto all’interno dell’abitazione dell’attentatore.

Strage Hanau, l’attentatore è un estremista di destra

Secondo le prime ricostruzioni della stampa tedesca, all’interno della casa del killer di Hanau sono stati ritrovati un video e una lettera, i cui contenuti sembrano essere inequivocabili. L’uomo sarebbe stato un fanatico, con l’idea fissa dell’eliminazione di alcune persone estranee al mondo culturale tedesco. Sempre secondo le stesse fonti, all’interno della lettera ci sarebbe scritto che le popolazioni che non si riescono a espellere dalla Germania devono essere sterminate.

Cosa sono gli shina-bar presi di mira nella strage di Hanau

Per questo motivo, quindi, c’è stato un vero e proprio assalto al quartiere turco, con le due sparatorie – in due momenti diversi – ai locali Midnight e Arena Bar & Café. Quattro vittime nel primo locale, cinque vittime nel secondo, tra queste almeno una donna. Gli shiha-bar presi di mira dall’uomo – che a quanto pare si chiama Tobias R. – sono dei locali tipici turchi, dove si consumano cibi e bevande della tradizione e dove si può fumare il narghilè.

La notizia della lettera e del video è stata riportata dal portale tedesco della Bild, che ha dichiarato di aver accesso ad alcune fonti riservate della polizia. Dunque, se la circostanza fosse confermata, sarebbe la riprova che l’estremismo di estrema destra, con l’odio razziale sullo sfondo, ha giocato un ruolo fondamentale nella vicenda.