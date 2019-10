Sparatoria ad Halle, l’estrema destra sui social esulta: «Assalitore è un santo»

«Un santo». Questo il giudizio che alcuni account di estrema destra hanno rivolto nei confronti dell’assalitore o degli assalitori della sparatoria di Halle. L’evento si è verificato questa mattina, giorno dello Yom Kippur, davanti alla sinagoga della cittadina della Sassonia. Oltre al tentativo di entrare nell’edificio religioso e all’uccisione di due persone, i responsabili dell’aggressione avrebbero lanciato una granata anche nell’adiacente cimitero ebraico.

Secondo Rita Katz, la direttrice di Site, il portale che monitora da vicino le attività terroristiche cercando di fotografare il fenomeno con dati concreti, non sono ancora arrivate rivendicazioni da parte di gruppi estremisti di destra. Ma, singolarmente, diversi account con idee di estrema destra hanno iniziato a definirlo proprio ‘un santo’, appellativo che era stato utilizzato anche all’indomani della sparatoria alla moschea di Christchurch in Nuova Zelanda, riferito all’attentatore Brenton Tarrant.

Shooting near synagogue in #Halle #Germany, in which two killed, not yet claimed by any group. However, far-right communities online are already embracing it, calling the unknown attacker(s) “Saint,” the same title they often give to Brenton Tarrant and other far-right terrorists pic.twitter.com/DjFdQoApP5

— Rita Katz (@Rita_Katz) October 9, 2019